Toprağın sırrı 5 dakikada çözülüyor! Günlerce beklemeye son
Sakarya'nın Karasu ilçesinde toprak analizinde yeni dönem başladı. Çiftçiler, toprağın besin değerlerini 5 dakikada öğrenerek gübreleme planı yapabilecek.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde, tarımsal üretimde kullanılan gübre miktarının toprak özelliklerine göre belirlenmesi amacıyla yeni bir analiz cihazı kullanılmaya başlandı. Karasu Ziraat Odası tarafından yaklaşık 700 bin TL'ye temin edilen cihaz, toprak numunelerinin farklı illerdeki laboratuvarlara gönderilmesine gerek kalmadan analiz edilmesine imkan sağlıyor.
TOPRAĞIN BESİN DEĞERLERİ ÖLÇÜLÜYOR
Sakarya'daki ziraat odaları arasında yalnızca Karasu Ziraat Odası bünyesinde bulunduğu belirtilen cihazla toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri inceleniyor. Analizlerde organik madde miktarının yanı sıra azot, fosfor ve potasyum gibi temel besin değerleri belirleniyor. Elde edilen veriler doğrultusunda yetiştirilecek bitkinin ihtiyaç duyduğu gübre çeşidi ve miktarına ilişkin rapor hazırlanıyor.
ANALİZ SONUÇLARI 5 DAKİKADA HAZIRLANIYOR
Karasu Ziraat Odası Ziraat Mühendisi Serap Vildan Ersoy, cihazla makro düzeyde toprak analizi yapılabildiğini belirtti. Analiz sonuçlarının yaklaşık 5 dakika içerisinde e-posta yoluyla iletildiğini aktaran Ersoy, sistemin verileri otomatik olarak yorumladığını söyledi.
Ersoy, ziraat mühendislerinin de analiz sonuçlarını değerlendirerek üreticilere gübreleme konusunda bilgi verdiğini ifade etti.
Daha önce toprak numunelerinin Adapazarı ve Tekirdağ'daki laboratuvarlara kargo yoluyla gönderildiğini hatırlatan Ersoy, yeni cihazla birlikte analiz sürecinin kısaldığını kaydetti.