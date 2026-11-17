Sakarya'nın Karasu ilçesinde, tarımsal üretimde kullanılan gübre miktarının toprak özelliklerine göre belirlenmesi amacıyla yeni bir analiz cihazı kullanılmaya başlandı. Karasu Ziraat Odası tarafından yaklaşık 700 bin TL'ye temin edilen cihaz, toprak numunelerinin farklı illerdeki laboratuvarlara gönderilmesine gerek kalmadan analiz edilmesine imkan sağlıyor.