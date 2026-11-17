Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde mısır tarlasında biçerdöverle hasat yapan 51 yaşındaki Abdil Yapıcı, tarım arazisinde avlanan kişilerin tüfeğinden çıkan kurşunla kolundan yaralandı. Koluna 24 dikiş atılan ve parmaklarında hissizlik oluşan Yapıcı hastaneye kaldırılırken, oğlu Can Yapıcı "Kurşun babama değil başkasına da gelebilirdi, olayın peşini bırakmayacağım" diyerek tepki gösterdi.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü Tepebaşı ilçesi kırsal Yakakayı Mahallesinde bulunan bir mısır tarlasında meydana geldi. 51 yaşındaki Abdil Yapıcı tarafından hasat edilen mısır tarlasına gelen avcılar iddiaya göre tarım arazisinde avlanmaya başladı. Bir süre sonra yakından ateşlenen tüfeklerden rahatsız olan Yapıcı, makinasından inerek avcıları, çok yakından ateş ettikleri ve kurşunların kendisine veya biçerdövere isabet edebileceği konusunda uyardı.

Eğer bu hareketlerine devam ederlerse tarlayı hasat etmeyi yarıda bırakacağını söyleyen Abdil Yapıcı, iddiaya göre makinasına yöneldiği avcıların tüfeğinden çıkan kurşun sol koluna isabet etti. Kolundan yaralanan Yapıcı, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Koluna 24 dikiş atılan Yapıcı'nın parmaklarında kısmen hissizlik oluştuğu öğrenildi. Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından konuyla alakalı inceleme başlatıldı.





"BABAM, 'MAKİNEYE DOĞRU ATEŞ EDİYORSUNUZ' DİYOR" Konuyla alakalı görüşlerini aktaran Abdil Yapıcı'nın oğlu Can Yapıcı, konuyla alakalı şüphelerini dile getirdi. Olayın peşini bırakmayacağını dile getiren Yapıcı, "Yaklaşık 7-8 kişi avcı denilen insanlar daha doğrusu avcı bile değiller, çoğunun ruhsatı bile yok, avcılık belgesi de yok. Babamı tarlaya çağırıyorlar: 'İşte biz bu tarlada domuz avlayacağız, bu tarlayı biçer misin?' diye. Çiftçi aracıyla birlikte babam oraya gidiyor, tarlayı biçerken silahları sıkmaya başlıyorlar. Babam 2-3 kişiyi uyarıyor, 'Makineye doğru ateş ediyorsunuz, makineye doğru mermi geliyor, merminin geldiğini görüyorum. Makineye doğru ateş etmeyin, ben burayı bitireyim, ondan sonra ateş edin' diyor. Tekrar devam ediyor, bir kesiliyorlar işte, ondan sonra tekrar mermiler yağıyor. Babam iniyor aşağı, tekrar uyarıyor, 'Mermiler benim önümden geçiyor, böyle yapmaya devam ederseniz ben biçmeyeceğim burayı, bırakacağım tarlayı diyor" diye konuştu.