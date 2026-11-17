İstanbul Arnavutköy'de yüzleri maskeli kişilerin, yanıcı madde bulunan şişeleri ateşe vererek bir evin pencerelerine attığı saldırının ayrıntıları ortaya çıktı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda olayla bağlantılı 5 çocuk tutuklanırken, saldırının taraflar arasında sosyal medya üzerinden yaşanan tartışmadan kaynaklandığı belirlendi.

Olay, 9 Kasım günü saat 00.55'te Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Başören Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki bir eve yüzleri maskeli 2 kişi tarafından saldırı düzenlendi. Şüphelilerden birinin eve taş, diğerinin ise içerisinde yanıcı madde bulunduğu belirlenen cam şişeyi attığı öğrenildi.

Saldırıyı gerçekleştiren 2 çocuk, 10 Kasım'da Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

3 ÇOCUK DAHA GÖZALTINA ALINDI Polis ekiplerinin çalışmalarını sürdürmesi üzerine olayla bağlantılı olduğu belirlenen 3 çocuk daha yakalandı. 14 Kasım'da muhafaza altına alınan çocukların, saldırı sırasında kamufle olmak amacıyla maske taktıkları, kaçarken ise maskelerini çıkardıkları tespit edildi.

SOSYAL MEDYADA BAŞLAYAN TARTIŞMA SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Yapılan araştırmalarda, ev sahibi ile yakalanan çocuklar arasında sosyal medya üzerinden karşılıklı hakaretler nedeniyle tartışma yaşandığı ortaya çıktı. Sosyal medyada başlayan tartışmanın ardından 5 çocuğun eve yönelik saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.