Sarıyer'de AVM önündeki sigara tartışmasında silahını çekti: 10 dakikada yakalanıp tutuklandı
İstanbul Sarıyer'de AVM'nin araç girişinde sigara isteme meselesi nedeniyle tartıştığı kişiye havaya ateş açan Hasan Hüseyin I. kaçtı. Polis ekipleri, ruhsatsız silahıyla birlikte şüpheliyi 10 dakika içinde yakaladı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Sarıyer'de bir AVM'nin girişinde yaşanan sigara tartışması silahlı olaya dönüştü. Tartıştığı kişinin kendisine hakaret ettiğini ve elini beline attığını öne süren Hasan Hüseyin I. (40), tabancayla havaya ateş açtı. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince yaklaşık 10 dakika içinde yakalandı. Ruhsatsız silahına el konulan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
AVM GİRİŞİNDE SİGARA TARTIŞMASI SİLAHLI OLAYA DÖNÜŞTÜ
Olay, 10 Kasım Salı günü saat 00.22 sıralarında Sarıyer ilçesi Ayazağa Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, bir AVM'nin araç girişinde Hasan Hüseyin I. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan Hüseyin I., yanında bulunan tabancayı çıkararak havaya ateş açtı.
Silah sesleri üzerine tartıştığı kişi olay yerinden uzaklaşırken, Hasan Hüseyin I. de kaçtı. Olayda yaralanan olmadı.
POLİS 10 DAKİKADA YAKALADI
AVM'deki güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine bölgeye Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri sevk edildi. Çalışma başlatan ekipler, olay yerinden kaçan Hasan Hüseyin I.'yı yaklaşık 10 dakika içerisinde yakaladı.
Şüphelinin üzerinde bulunan ruhsatsız tabancaya el konuldu. Hasan Hüseyin I.'nın 1 suç kaydının bulunduğu da öğrenildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hasan Hüseyin I., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ŞÜPHELİ İFADESİNDE KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU
Hasan Hüseyin I., polise verdiği ifadede olay öncesinde AVM'deki bir mekanda alkol aldığını, ardından ormanlık alana doğru gittiğini anlattı.
Burada tanımadığı bir kişinin kendisinden sigara istediğini belirten şüpheli, "Ben de kendisine sigara ikram ettim. Akabinde bu şahıs bana ters ters konuşarak anneme küfür etti ve elini beline atınca ben de korktuğum için hemen üstümde bulunan silahı çıkararak, hedef gözetmeksizin birkaç kez havaya ateş ettim." dedi.
Tartıştığı kişiyi daha önce tanımadığını öne süren şüpheli, olayın ardından karşı tarafın uzaklaştığını ifade etti.
HAVAYA ATEŞ AÇTIĞI ANLAR KAMERADA
Öte yandan olay anı AVM'nin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde araç girişinde yan yana duran iki kişinin tartıştığı, ardından Hasan Hüseyin I.'nın tabancasını çıkararak havaya ateş açtığı anlar yer aldı.