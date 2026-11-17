Edinilen bilgiye göre, bir AVM'nin araç girişinde Hasan Hüseyin I. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan Hüseyin I., yanında bulunan tabancayı çıkararak havaya ateş açtı.

İstanbul Sarıyer 'de bir AVM 'nin girişinde yaşanan sigara tartışması silahlı olaya dönüştü. Tartıştığı kişinin kendisine hakaret ettiğini ve elini beline attığını öne süren Hasan Hüseyin I. (40), tabancayla havaya ateş açtı. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince yaklaşık 10 dakika içinde yakalandı. Ruhsatsız silahına el konulan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(Foto: DHA)

ŞÜPHELİ İFADESİNDE KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Hasan Hüseyin I., polise verdiği ifadede olay öncesinde AVM'deki bir mekanda alkol aldığını, ardından ormanlık alana doğru gittiğini anlattı.

Burada tanımadığı bir kişinin kendisinden sigara istediğini belirten şüpheli, "Ben de kendisine sigara ikram ettim. Akabinde bu şahıs bana ters ters konuşarak anneme küfür etti ve elini beline atınca ben de korktuğum için hemen üstümde bulunan silahı çıkararak, hedef gözetmeksizin birkaç kez havaya ateş ettim." dedi.

Tartıştığı kişiyi daha önce tanımadığını öne süren şüpheli, olayın ardından karşı tarafın uzaklaştığını ifade etti.