Konya Büyükşehir Belediyesi, COP31 kapsamında iklim değişikliğiyle mücadelede Konya’nın tecrübelerini ve uygulamalarını ortaya koyan “İklim Değişikliğinde Konya Modeli” kitabı ile Konya’nın uluslararası iklim vizyonu dünyayla paylaşılıyor. Sadece Türkiye’ye değil, dünyaya da örnek olan eser, dünyanın farklı ülkelerinden COP31’e gelen devlet büyüklerine ve belediye başkanlarına takdim ediliyor. Dünya Belediyeler Birliği, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve COP31 Yerel ve Bölgesel Yönetimler Elçisi Uğur İbrahim Altay, “İklim değişikliğinden en fazla etkilenen şehir Konya. Bu bilinçle şehrimizi daha dirençli hale getirmek için ortaya bir model daha koyduk. Konya olarak edindiğimiz tecrübeleri paylaşmaya ve geleceğin daha dirençli şehirlerini inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bu yayının, şehirlerimizi geleceğe birlikte hazırlamamıza güçlü bir katkı sunmasını diliyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim krizine karşı dirençli şehirler oluşturma hedefi doğrultusunda yürüttüğü çalışmaları bir kitapta topladı.

COP31 kapsamında yayımlanan ve sadece Türkiye'ye değil, dünyaya da örnek olan "İklim Değişikliğinde Konya Modeli" adlı eser, Konya'nın iklim değişikliği karşısındaki tecrübelerini, hayata geçirilen projelerini ve sürdürülebilir şehircilik yaklaşımını ortaya koyuyor.

Dünya Belediyeler Birliği (UCLG), Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve COP31 Yerel ve Bölgesel Yönetimler Elçisi Uğur İbrahim Altay, kitabı dünyanın farklı ülkelerinden COP31'e gelen devlet büyüklerine ve belediye başkanlarına takdim etti.

"KONYA'YI DAHA DİRENÇLİ HALE GETİRMEK İÇİN BİR MODEL DAHA ORTAYA KOYDUK"

COP31 Başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a da kitaptan takdim eden Başkan Altay, iklim değişikliğinin Konya için giderek daha önemli bir mesele haline geldiğine dikkat çekti. Başkan Altay, şehrin iklim krizinden en fazla etkilenen şehirler arasında bulunduğunu belirtti.

Konya'nın iklim değişikliğiyle mücadelede önemli sorumluluklar üstlendiğini ifade eden Başkan Altay, "İklim değişikliğinden en fazla etkilenen şehir Konya. Bu bilinçle şehrimizi daha dirençli hale getirmek için ortaya bir model daha koyduk. COP31 kapsamında yayımladığımız 'İklim Değişikliğinde Konya Modeli' kitabımızı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ile Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'a takdim ettik. İklim değişikliğiyle mücadelede yerel yönetimlerin tecrübelerini paylaşmasının, ortak akıl ve iş birliğiyle hareket edilmesinin büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Konya olarak edindiğimiz tecrübeleri paylaşmaya ve geleceğin daha dirençli şehirlerini inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz. Konya'ya emek veren çalışma arkadaşlarıma, hizmetlerimizi geliştiren kurumlarımıza ve sorumluluğumuzu paylaşan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bu yayının, şehirlerimizi geleceğe birlikte hazırlamamıza güçlü bir katkı sunmasını diliyorum" açıklamasını yaptı.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDE KONYA MODELİ" KİTABI YURT DIŞINDAN GELEN HEYETLERDEN DE İLGİ GÖRÜYOR

COP31 kapsamında yayımlanan "İklim Değişikliğinde Konya Modeli" kitabı, yalnızca Türkiye'den değil, yurt dışından gelen devlet ricali ve belediye başkanlarından da ilgi görüyor. Konya'nın iklim değişikliğiyle mücadele alanındaki tecrübelerini, projelerini ve yerel yönetim yaklaşımını uluslararası platformda tanıtma imkânı sunan kitap, COP31'e katılan yabancı devlet temsilcileri ve belediye başkanlarına da takdim edilerek Konya'nın iklim vizyonunun dünyayla paylaşılmasına katkı sağlıyor.

BAKAN KURUM UCLG STANDINI ZİYARET ETTİ

COP31 kapsamında temaslarını sürdüren COP31 Başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yerel yönetimlerin dünyadaki sesi olan Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) standını da ziyaret etti. Bakan Kurum, UCLG Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'dan UCLG'nin COP31 kapsamında gerçekleştirdiği etkinlikler, çalışmalar ve uluslararası faaliyetleri hakkında bilgi aldı.