İddiaya göre, nakliye işiyle uğraşan kişiler, yaklaşık 15 gündür tahsil edemedikleri alacaklarını almak amacıyla fabrikaya geldi. Nakliyeciler ile fabrika sahipleri arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Akhisar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi.

Sopa ve maket bıçaklarının kullanıldığı kavga sırasında fabrikada ortalık karıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kavga kontrol altına alındı.

Olayda, işletme sahipleri Bahattin A. (48) ve Yusuf A. (38) maket bıçağıyla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanırken, 3 kişi de darbedilerek yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavgaya karıştığı belirlenen 8 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.