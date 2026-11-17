Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da Suriyeli mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Savunma Bakanı Tümgeneral Murhef Ebu Kasra katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhef Ebu Kasra ile görüştü.

TÜRKİYE VE SURİYE'DEN ÜST DÜZEY GÖRÜŞME

Ankara'da gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ve Suriye'nin dışişleri ve savunma bakanları bir araya geldi.

Görüşmeye Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye adına ise Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Savunma Bakanı Tümgeneral Murhef Ebu Kasra katıldı.