Düzce'de otomobil kanala uçup takla attı! 4'ü çocuk 5 yaralı
Düzce'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, sulama kanalına uçarak takla attı. Kazada sürücü ile araçta bulunan 4 çocuk yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastanelere kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaza, Çerkez Taşköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16180 Sokak istikametinde seyreden Semih K. yönetimindeki 34 BZK 358 plakalı BMW marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçtu.
OTOMOBİL KANALA UÇARAK TAKLA ATTI
Kontrolden çıkan otomobilin kanala uçup takla atması sonucu sürücü Semih K. ile araçta bulunan 18 yaşından küçük C.Y., S.H., E.K. ve Y.E.K. yaralandı.
4'Ü ÇOCUK 5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla Düzce'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI
Jandarma ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.