Düzce'de otomobil kanala uçup takla attı! 4'ü çocuk 5 yaralı

Düzce'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, sulama kanalına uçarak takla attı. Kazada sürücü ile araçta bulunan 4 çocuk yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastanelere kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.