Bingöl'de mantar yiyen 5 kişi hastanelik oldu!
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Bingöl'ün Gözeler köyünde doğadan topladıkları mantarları tüketen 3'ü çocuk 5 kişi rahatsızlandı. İhbar üzerine köye sevk edilen sağlık ve UMKE ekipleri, 5 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Rahatsızlanan kişiler, Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay, Bingöl merkeze bağlı Gözeler köyünde meydana geldi. Doğadan topladıkları mantarları yiyen 5 kişi, bir süre sonra rahatsızlandı.
SAĞLIK VE UMKE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Durumun bildirilmesi üzerine köye 112 Acil Sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.
Sağlık ekipleri, rahatsızlanan 3'ü çocuk 5 kişiye köyde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.
3'Ü ÇOCUK 5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
İlk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 5 kişi, tedavi altına alındı.