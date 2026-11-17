Bingöl'ün Gözeler köyünde doğadan topladıkları mantarları tüketen 3'ü çocuk 5 kişi rahatsızlandı. İhbar üzerine köye sevk edilen sağlık ve UMKE ekipleri, 5 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Rahatsızlanan kişiler, Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Bingöl merkeze bağlı Gözeler köyünde meydana geldi. Doğadan topladıkları mantarları yiyen 5 kişi, bir süre sonra rahatsızlandı.

SAĞLIK VE UMKE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine köye 112 Acil Sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.

Sağlık ekipleri, rahatsızlanan 3'ü çocuk 5 kişiye köyde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

3'Ü ÇOCUK 5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 5 kişi, tedavi altına alındı.