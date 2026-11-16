Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 93 yaşındaki Emine Sarı ile 92 yaşındaki Mehmet Sarı, yıllar sonra yeniden evlenmeye karar verdi. Geçmişte resmi olarak boşanan çift, yeniden nikah masasına oturarak hayatlarını birleştirdi.

Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Çatak Mahallesi'nde yaşayan 93 yaşındaki Emine Sarı ile 92 yaşındaki Mehmet Sarı, yıllar sonra yeniden hayatlarını birleştirdi.

Geçmişte resmi olarak boşanan çift, yeniden evlenmeye karar vererek nikah işlemleri için Ünye Belediyesine başvurdu.

BELEDİYE EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Çiftin talebi üzerine harekete geçen Ünye Belediyesi ekipleri, nikah işlemleri için gerekli hazırlıkları yaptı. Belediye ekipleri tarafından evlerinden alınan Emine ve Mehmet Sarı'nın fotoğraf çekimi, nikah başvurusu ve sağlık raporu işlemleri tamamlandı.