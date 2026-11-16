Yıllar sonra yeniden nikah masasına oturdular! Yaşları şaşırttı
Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 93 yaşındaki Emine Sarı ile 92 yaşındaki Mehmet Sarı, yıllar sonra yeniden evlenmeye karar verdi. Geçmişte resmi olarak boşanan çift, yeniden nikah masasına oturarak hayatlarını birleştirdi.
Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Çatak Mahallesi'nde yaşayan 93 yaşındaki Emine Sarı ile 92 yaşındaki Mehmet Sarı, yıllar sonra yeniden hayatlarını birleştirdi.
Geçmişte resmi olarak boşanan çift, yeniden evlenmeye karar vererek nikah işlemleri için Ünye Belediyesine başvurdu.
BELEDİYE EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ
Çiftin talebi üzerine harekete geçen Ünye Belediyesi ekipleri, nikah işlemleri için gerekli hazırlıkları yaptı. Belediye ekipleri tarafından evlerinden alınan Emine ve Mehmet Sarı'nın fotoğraf çekimi, nikah başvurusu ve sağlık raporu işlemleri tamamlandı.
90 YAŞINI AŞAN ÇİFT YENİDEN NİKAH MASASINDA
Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Emine Sarı ve Mehmet Sarı, Ünye Belediyesi Evlendirme Dairesinde düzenlenen törenle yeniden nikah masasına oturdu. Yıllar önce yollarını ayıran çift, 90'lı yaşlarında bir kez daha evlenerek hayatlarını birleştirdi.