Ayvalık'ta yolcu minibüsü denize uçtu! Şoför hayatını kaybetti
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs, sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu denize uçtu. Kazada minibüs şoförü Batuhan Yılmaz hayatını kaybederken, araçta bulunan 1'i çocuk 10 yolcu sağ olarak kurtarıldı. Balıkesir Valiliği, yolcuların hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.
Blıkesir'in Ayvalık ilçesinde Batuhan Yılmaz yönetimindeki 10 BT 035 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, seyir halindeyken kontrolden çıkarak denize uçtu. Minibüsün suya gömülmeye başlamasıyla bölgede can pazarı yaşandı.
VATANDAŞLAR YOLCULARI KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDU
Minibüsün denize düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Araçta mahsur kalan yolcuları kurtarmak isteyen vatandaşlar, kıyıdan minibüse merdiven uzatarak tahliye çalışmalarına destek verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği de kazaya 3 araç ve 8 personelle müdahale etti.
1'İ ÇOCUK 10 YOLCU SAĞ OLARAK KURTARILDI
Ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle minibüste bulunan 1'i çocuk 10 yolcunun tamamı sağ olarak denizden çıkarıldı. Yolcuların genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
MİNİBÜS ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ
Balıkesir Valiliği, kazanın minibüs şoförü Batuhan Yılmaz'ın direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu meydana geldiğini açıkladı. Valilik, sürücünün hayatını kaybettiğini bildirdi.
BALIKESİR VALİLİĞİNDEN RESMİ AÇIKLAMA
Balıkesir Valiliğinin kazaya ilişkin yayımladığı basın duyurusunda şu ifadelere yer verildi:
"Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Batuhan Yılmaz isimli şahsın sevk ve kontrolünde olan 10 BT 035 plakalı minibüs şoförünün kalp krizi geçirmesi sonucu araç denize düşmüştür. Araç şoförü vefat etmiştir. Araç içerisinde 10 yolcu (1 çocuk) bulunmakta olup her biri sağ olarak denizden çıkarılmıştır. Hayati tehlikeleri mevcut değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
CAN PAZARI KAMERAYA YANSIDI
Öte yandan vatandaşların denize düşen minibüste mahsur kalan yolcuları merdivenlerle kurtarmaya çalıştığı anlar, çevrede bulunanların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.