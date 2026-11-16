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Muş'ta 4 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Muş'ta 4 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Muş'ta jandarma ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, hırsızlık suçundan hakkında 4 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Muş İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, "Herkesin girebileceği bir yere bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan hakkında 4 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, 12 Kasım 2026'da yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Muş Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Serhat Bülki
Editör
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