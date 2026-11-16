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Edirne'de feci kaza! Fabrika servisi ile otomobil çarpıştı: 2 ölü 5 yaralı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Edirne'de feci kaza! Fabrika servisi ile otomobil çarpıştı: 2 ölü 5 yaralı

Edirne'de fabrika servisiyle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Musabeyli köyü yakınlarında meydana gelen kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralı işçiler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de fabrika servisiyle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Musabeyli köyü yakınlarında 22 AAF 998 plakalı servis minibüsüyle 22 EN 282 plakalı otomobil çarpıştı.

Edirne'de feci kaza! Fabrika servisi ile otomobil çarpıştı: 2 ölü 5 yaralı - 1

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi, servisteki 5 işçi yaralandı.

Edirne'de feci kaza! Fabrika servisi ile otomobil çarpıştı: 2 ölü 5 yaralı - 2

Yaralılar, ambulanslarla Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne, hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise morga kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Celal Kargı
Editör
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