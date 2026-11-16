Nusaybin'de kan donduran olay! Boş arazide bıçaklanmış halde bulunan 17 yaşındaki genç kurtarılamadı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde boş bir arazide vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış hâlde bulunan 17 yaşındaki Barış Ş., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.