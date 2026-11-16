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Nusaybin'de kan donduran olay! Boş arazide bıçaklanmış halde bulunan 17 yaşındaki genç kurtarılamadı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Nusaybin'de kan donduran olay! Boş arazide bıçaklanmış halde bulunan 17 yaşındaki genç kurtarılamadı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde boş bir arazide vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış hâlde bulunan 17 yaşındaki Barış Ş., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Gırnavas Mahallesi'ndeki boş arazide hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Nusaybin'de kan donduran olay! Boş arazide bıçaklanmış halde bulunan 17 yaşındaki genç kurtarılamadı - 1

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı belirlenen Barış Ş. (17), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Barış Ş., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

#Mardin #Nusaybin
Serhat Bülki
Editör
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