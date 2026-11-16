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Balıkesir'de otomobil traktöre arkadan çarptı: 2'si ağır 8 yaralı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Balıkesir'de otomobil traktöre arkadan çarptı: 2'si ağır 8 yaralı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bir otomobilin aynı yönde ilerleyen traktöre arkadan çarpması sonucu 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

OTOMOBİL TRAKTÖRE ARKADAN ÇARPTI

Kaza, Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gömeç'ten Ayvalık yönüne seyreden N.S. yönetimindeki 10 BGA 26 plakalı traktöre, aynı yönde ilerleyen A.K. idaresindeki 10 AFL 333 plakalı otomobil arkadan çarptı.

2'Sİ AĞIR 8 KİŞİ YARALANDI

Kazada 2'si ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Murat Akıncı
Editör
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