Sultangazi'de engelli geçişini kapatan minibüsün aynasını kırdı
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İstanbul Sultangazi'de engelli geçişini kapatacak şekilde park edilen minibüsün yan aynası, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kırıldı. Şüphelinin aynayı kırdıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Sultangazi'de engelli geçişini kapatacak şekilde park edilen minibüsün yan aynası, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kırıldı.
ENGELLİ GEÇİŞİNİ KAPATAN ARACIN AYNASINI KIRDI
Olay, dün saat 23.30 sıralarında İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Uğur Mumcu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde engelli geçişini kapatacak şekilde park edilen minibüsün yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi, aracın aynasını kırdı. Şüpheli, olayın ardından yürüyerek bölgeden uzaklaştı.
O ANLAR KAMERADA
Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin minibüsün yanına yaklaşarak aynasını kırdığı ve ardından hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek gözden kaybolduğu görüldü.