Sultangazi'de engelli geçişini kapatan minibüsün aynasını kırdı

İstanbul Sultangazi'de engelli geçişini kapatacak şekilde park edilen minibüsün yan aynası, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kırıldı. Şüphelinin aynayı kırdıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.