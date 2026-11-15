İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Kuruçeşme'de bir eğlence mekanına düzenlenen ve 24 yaşındaki Umut Andık'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Şüphelilerden ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesiyle Beyoğlu'nda ortaya çıkarılan ikinci cinayetin kurbanının 1996 doğumlu Oğuzhan K. olduğu belirlendi.

Beyoğlu'nda bulunan cesedin kimliği belirlendi.

HALIYA SARILI CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Bekçi Sokak'ta bulunan bir evde halıya sarılı halde bulunan erkek cesedinin kimliği tespit edildi.

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda cesedin 1996 doğumlu Oğuzhan K.'ya ait olduğu belirlendi.

Uzun yıllar Gürcistan'da yaşadığı iddia edilen Oğuzhan K.'nın 2 Kasım'da İstanbul'a geldiği öğrenildi.

GÜRCİSTAN'DAN GELDİ, İLK GİTTİĞİ ADRES ARAŞTIRILIYOR

Polis ekipleri, Oğuzhan K.'nın İstanbul'a geldikten sonra doğrudan cesedinin bulunduğu Beyoğlu'ndaki eve gittiği ihtimali üzerinde duruyor.

Oğuzhan K.'nın söz konusu adrese hangi amaçla gittiği, evde kimlerle buluştuğu ve bir tuzağa çekilip çekilmediği araştırılıyor.

Cinayetin nasıl işlendiği ve şüphelilerin olay öncesindeki bağlantıları da soruşturmanın önemli başlıkları arasında yer alıyor.