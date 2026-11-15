Gürcistan’dan geldi, Beyoğlu’nda öldürüldü: Halıya sarılı cesedin kimliği belli oldu
İstanbul Beşiktaş'ta 24 yaşındaki Umut Andık'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada ortaya çıkarılan ikinci cinayetin kurbanının kimliği belirlendi. Beyoğlu'nda bir evde halıya sarılı halde bulunan cesedin uzun yıllar Gürcistan'da yaşadığı öne sürülen Oğuzhan K.'ya ait olduğu tespit edildi.
İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Kuruçeşme'de bir eğlence mekanına düzenlenen ve 24 yaşındaki Umut Andık'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Şüphelilerden ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesiyle Beyoğlu'nda ortaya çıkarılan ikinci cinayetin kurbanının 1996 doğumlu Oğuzhan K. olduğu belirlendi.
HALIYA SARILI CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Bekçi Sokak'ta bulunan bir evde halıya sarılı halde bulunan erkek cesedinin kimliği tespit edildi.
Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda cesedin 1996 doğumlu Oğuzhan K.'ya ait olduğu belirlendi.
Uzun yıllar Gürcistan'da yaşadığı iddia edilen Oğuzhan K.'nın 2 Kasım'da İstanbul'a geldiği öğrenildi.
GÜRCİSTAN'DAN GELDİ, İLK GİTTİĞİ ADRES ARAŞTIRILIYOR
Polis ekipleri, Oğuzhan K.'nın İstanbul'a geldikten sonra doğrudan cesedinin bulunduğu Beyoğlu'ndaki eve gittiği ihtimali üzerinde duruyor.
Oğuzhan K.'nın söz konusu adrese hangi amaçla gittiği, evde kimlerle buluştuğu ve bir tuzağa çekilip çekilmediği araştırılıyor.
Cinayetin nasıl işlendiği ve şüphelilerin olay öncesindeki bağlantıları da soruşturmanın önemli başlıkları arasında yer alıyor.
DİJİTAL MATERYALLER İKİNCİ CİNAYETİ ORTAYA ÇIKARDI
Beyoğlu'ndaki cinayetin izine, Beşiktaş Kuruçeşme'deki silahlı saldırıyla bağlantılı olarak gözaltına alınan şüphelilerden elde edilen dijital materyallerin incelenmesiyle ulaşıldı.
Elde edilen bulgular üzerine Bekçi Sokak'taki adrese baskın düzenleyen polis ekipleri, evde halıya sarılmış bir erkek cesedi buldu.
İlk incelemede Oğuzhan K.'nın tabancayla vurularak öldürüldüğü ve cesedinin halıya sarılarak evde saklandığı belirlendi.
KURUÇEŞME'DEKİ SALDIRIDA 24 YAŞINDAKİ UMUT ANDIK ÖLMÜŞTÜ
Beşiktaş Kuruçeşme'de motosikletli saldırganların bir eğlence mekanına düzenlediği silahlı saldırıda, mekanın kapısında görev yapan 24 yaşındaki Umut Andık başından vurularak hayatını kaybetmişti.
Andık'ın olaydan yalnızca bir gün önce işe başladığı öğrenilmişti.
Saldırının ardından harekete geçen polis ekipleri, iki saldırganı yaklaşık 2 saat içinde dron destekli operasyonla yakalamıştı.
25 ŞÜPHELİNİN SORGUSU SÜRÜYOR
İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, saldırganlarla bağlantılı olduğu belirlenen toplam 25 kişi gözaltına alındı.
Aralarında iş yeri sahibinin de bulunduğu şüphelilerin sorguları sürüyor.
POLİS BAŞKA CİNAYETLERLE BAĞLANTILARINI ARAŞTIRIYOR
Polis ekipleri, şüphelilerin başka cinayetlere, silahlı saldırılara ve farklı suçlara karışıp karışmadığını araştırıyor.
Şüphelilerin ifadeleri ve ele geçirilen dijital materyallerden elde edilecek yeni bulgular doğrultusunda soruşturmanın genişletilmesi bekleniyor.