Mardin'in Artuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma, tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Olayda darp sonucu yaralanan 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Artuklu ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü.

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada M.Ş. (24), M.Ş. (55) ve J.E. (28) darp sonucu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.