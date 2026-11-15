Osmaniye'de korkutan zincirleme kaza! TAG Otoyolu'nda TIR ile 3 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kaza, saat 15.30 sıralarında Düziçi ilçesi sınırlarından geçen TAG Otoyolu'nda meydana geldi. Adana istikametinde seyir halinde olan ve sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen bir TIR ile 3 otomobil peş peşe çarpıştı.