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Osmaniye'de korkutan zincirleme kaza! TAG Otoyolu'nda TIR ile 3 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Osmaniye'de korkutan zincirleme kaza! TAG Otoyolu'nda TIR ile 3 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bulunan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda korkutan bir trafik kazası meydana geldi. Bir TIR ile 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Düziçi ilçesi sınırlarından geçen TAG Otoyolu'nda meydana geldi. Adana istikametinde seyir halinde olan ve sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen bir TIR ile 3 otomobil peş peşe çarpıştı.

Osmaniye'de korkutan zincirleme kaza! TAG Otoyolu'nda TIR ile 3 otomobil çarpıştı: 7 yaralı - 1

SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

TAG Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#Osmaniye #TAG Otoyolu
Serhat Bülki
Editör
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