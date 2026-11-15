Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişikteki 4 eve daha sıçradı. Yangında 10 kişi dumandan etkilenirken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 19.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Turgutalp Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikte bulunan 4 eve daha sıçradı.

Yangında 10 kişi dumandan etkilendi.

ÇEVRE İLÇELERDEN TAKVİYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangının büyümesi üzerine bölgeye İnegöl başta olmak üzere Bursa'nın çevre ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi.

Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 10 kişiye ambulanslarda müdahale etti.

YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak ve alevlerin diğer evlere sıçramasını önlemek için yoğun çaba harcıyor.

Bölgede yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.