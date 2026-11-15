Denizli'de can pazarı! Kargo aracı traktöre çarptı: Ölü ve yaralılar var
Denizli'nin Honaz ilçesinde kargo aracının traktörün römorkuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle kargo aracı şarampole savrulurken, römorkta bulunan 5 kişi yola düştü.
Denizli'nin Honaz ilçesinde kargo aracının traktörün römorkuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
KARGO ARACI ŞARAMPOLE UÇTU
Kaza, Honaz ilçesi Karakurt-Karateke yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki kargo aracı, önünde ilerleyen traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan kargo aracı şarampole savruldu. Kazada traktörün römorkunda bulunan 5 kişi yola savrulurken, kargo aracının sürücüsü de yaralandı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Nurcan Yenitürk, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Yaralanan 5 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.