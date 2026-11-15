Denizli'nin Honaz ilçesinde kargo aracının traktörün römorkuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Honaz ilçesi Karakurt-Karateke yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki kargo aracı, önünde ilerleyen traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan kargo aracı şarampole savruldu. Kazada traktörün römorkunda bulunan 5 kişi yola savrulurken, kargo aracının sürücüsü de yaralandı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Nurcan Yenitürk, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Yaralanan 5 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.