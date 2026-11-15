İstanbul Havalimanı’nda ekipler teyakkuzda: Konserve kutularından 13,5 kilo uyuşturucu çıktı!
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İstanbul Havalimanı'nda narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda, konserve kutularının içine gizlenmiş 13 kilo 512 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucunun taşınmasıyla bağlantılı olduğu belirlenen Tunus uyruklu 2 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların para ve cep telefonlarına da el konuldu.
İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Tunus uyruklu Najla Ben Abdallah ve Montassar Mosbehı isimli iki şüpheli yakalandı.
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı doğrultusunda gerçekleştirilen incelemelerde, konserve kutularının içerisine gizlenmiş toplam 13 kilo 512 gram esrar bulundu.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Operasyonun ardından iki şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin üzerlerinde bulunan para ve cep telefonlarına el konularak inceleme başlatıldı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından iki şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.