Bahreyn'de tehlike alarmı! Halka acil çağrı
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Bahreyn İçişleri Bakanlığı, mevcut tehlike uyarısı kapsamında 15 Kasım'da vatandaşlara ve ülkede yaşayanlara en yakın güvenli noktaya gitmeleri çağrısında bulundu. Olası tehlikeye karşı halkı alarma geçiren Bakanlık, "Sükunetinizi koruyun, en yakın güvenli yere gidin" uyarısı yaparak gelişmelerin yalnızca resmi kanallardan takip edilmesini istedi.
Bakanlığın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, tehlike uyarısına dikkat çekildi.
Kamu güvenliğinin korunması amacıyla vatandaşların ve ülkede ikamet edenlerin sükunetlerini korumalarının talep edildiği açıklamada, halktan en yakın güvenli noktaya geçmeleri ve gelişmeleri yalnızca resmi kanallar üzerinden takip etmeleri istendi.
Açıklamada, tehlikenin niteliğine ilişkin bilgiye yer verilmedi.
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