Bahreyn'de tehlike alarmı! Halka acil çağrı

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, mevcut tehlike uyarısı kapsamında 15 Kasım'da vatandaşlara ve ülkede yaşayanlara en yakın güvenli noktaya gitmeleri çağrısında bulundu. Olası tehlikeye karşı halkı alarma geçiren Bakanlık, "Sükunetinizi koruyun, en yakın güvenli yere gidin" uyarısı yaparak gelişmelerin yalnızca resmi kanallardan takip edilmesini istedi.