Rize'de sağanak heyelana neden oldu: 3 evin yıkıldığı bölgede yeniden toprak kayması

Rize'nin Çayeli ilçesinde etkili olan sağanağın ardından bazı noktalarda heyelan meydana geldi. Derecik köyünde yamaçtan kopan toprak kütlesi dere yatağına sürüklendi. İki yıl önce 3 evin yıkıldığı bölgede yeniden yaşanan heyelanın ardından ilgili kurumlar gelişmeleri takibe aldı.