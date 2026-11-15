Rize'de sağanak heyelana neden oldu: 3 evin yıkıldığı bölgede yeniden toprak kayması
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Rize'nin Çayeli ilçesinde etkili olan sağanağın ardından bazı noktalarda heyelan meydana geldi. Derecik köyünde yamaçtan kopan toprak kütlesi dere yatağına sürüklendi. İki yıl önce 3 evin yıkıldığı bölgede yeniden yaşanan heyelanın ardından ilgili kurumlar gelişmeleri takibe aldı.
Rize'nin Çayeli ilçesinde aralıklarla etkisini sürdüren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışların ardından ilçenin bazı noktalarında heyelan meydana geldi.
YAMAÇTAN KOPAN TOPRAK DERE YATAĞINA SÜRÜKLENDİ
Derecik köyünde sağanağın ardından yamaçtan kopan toprak kütlesi dere yatağına sürüklendi.
2 YIL ÖNCE 3 EVİN YIKILDIĞI BÖLGEDE YENİDEN HEYELAN
Derecik Köyü Muhtarı Ramazan Küçüksarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki yıl önce 3 evin yıkıldığı bölgede yeniden heyelan meydana geldiğini belirtti.
Yamacın üst kısmındaki evlerde kimsenin bulunmadığını ifade eden Küçüksarı, heyelan sahasındaki gelişmelerin ilgili kurumlar tarafından takip edildiğini kaydetti.