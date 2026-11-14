Konya'da çıkan kavgada bıçaklar çekildi: 17 yaşındaki çocuk ağır yaralı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde çıkan kavgada 17 yaşındaki M.K.Z. sırtından ve kolundan bıçaklanarak ağır yaralandı. Bir dükkana sığınarak yere yığılan çocuk, hastaneye kaldırılırken polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Güllüova Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.Z. (17) ile kişi ya da kişiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K.Z., sırtından ve kolundan bıçaklandı.

Yaralı halde kaçan M.K.Z., bir dükkana sığındıktan sonra burada yere yığıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.

Durumunun ağır olduğu öğrenilen M.K.Z.'yi yaralayan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.