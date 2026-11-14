Erzurum'da kahvehanede çay fiyatı müşterinin üslubuna göre değişiyor: Bedava çay için ise 9 belge isteniyor
Erzurum'da 18 yıldır kahvehane işleten Baki Macit, çay isteyen müşterilerine kullandıkları ifadelere göre 15 ila 45 TL arasında fiyat uyguluyor. Bedava çay içmek isteyenlerden ise 9 farklı belge talep ediyor.
Erzurum'da bir kahvehanede çayın fiyatı, müşterinin nasıl istediğine göre değişiyor. Yaklaşık 18 yıldır kahvecilik yapan 50 yaşındaki Baki Macit, "Çay ver" diyerek seslenen müşterisine 45 TL'ye çay satarken, "Çay alabilir miyim?" diye rica eden müşterisinden 15 TL alıyor. Macit'in bedava çay içmek isteyenlerden talep ettiği 9 belge ise kahvehanedeki uygulamaya ayrı bir boyut katıyor.
BİR SÖZLE ÇAYIN FİYATI 3 KATINA ÇIKIYOR
Macit'in kahvehanesinde uyguladığı tarifeye göre çayın fiyatı, müşterinin kullandığı ifadeye göre belirleniyor. "Çay ver" diyenler 45 TL, "Çay gönder" diyenler 35 TL, "Çay versene" diyenler 25 TL ödüyor. "Çay alabilir miyim?" diyerek ricada bulunan müşteriler ise çaylarını 15 TL'ye içebiliyor.
Yaklaşık 18 yıldır kahvecilik yaptığını belirten Baki Macit, uygulamanın amacının müşterilerin hizmete ve emeğe saygılı bir üslupla yaklaşmasını sağlamak olduğunu söyledi.
Macit, "Üsluba göre çay satış fikrimiz şöyle gelişti. Bizim normalde işimiz dışarıdan çok küçük gözükebilir ama çok emek isteyen bir iştir. Onun için biz de bu işe karşı biraz saygılı olmalarını istedik. Normalde çayımızın fiyatı 15 lira. Eğer müşteri uymaz, kabalık ederse bizim hizmetimiz de ona göre olur. Onun için 45 lira alırız. Vallahi dışarıdan gelenler için çok ilgi çekiyor. Bu ilgi de bizi memnun ediyor" dedi.
BEDAVA ÇAY İÇMEK İÇİN 9 BELGE ŞARTI
Müşterilerin çay içtikten sonra "Param yok" diyerek ödeme yapmamasına karşı da farklı bir yöntem geliştiren Macit, ücretsiz çay isteyenlerden 9 ayrı belge talep ediyor.
Bu belgeler arasında kimlik fotokopisi, memur kefil, iki adet fotoğraf, sabıka kaydı, kişinin adına kayıtlı fatura, maaş bordrosu, öğrenim belgesi, cami imamından izin belgesi ve E sınıfı ehliyet bulunuyor.
Macit, bugüne kadar istenen 9 belgenin tamamını yalnızca bir kişinin getirdiğini belirterek, "Müşteri gelip çay içiyordu, gidiyordu, 'Param yok' diyordu. Ben de dedim ki artık böyle bir şey yapalım. Buna riayet edene, getirene, bu belgeleri getiren bir tane çay içer gider. Bütün belgeleri bir tane Balıkesirli bir tur şoförü vardı, o getirmişti. Onları da arşivledim, kaldırdım" ifadelerini kullandı.
ÜSLUBUNU DEĞİŞTİRDİ, ÇAYI 30 LİRA UCUZA İÇTİ
Kahvehaneye ilk kez geldiğini söyleyen 25 yaşındaki Enes Kaya ise fiyat tarifesini görünce şaşırdığını anlattı. Üslubunu değiştirerek çayını 15 TL'ye içtiğini belirten Kaya, uygulamayı beğendiğini söyledi.
Kaya, "Çok da şaşırdım. Normalde Erzurumluyuz, diksiyonumuz çok iyi değildir ama alışıldığın dışına çıkamıyoruz. 'Çay ver' diyoruz her zaman. Burada o fiyatları görünce biraz şaşırdım aslında. Üslup konusunda da sağ olsunlar yardımcı oldular. Bundan sonra daha çok üslubum düzgün bir şekilde isteklerde bulunabilirim. Bir üslup değişikliğine çay 30 lira ucuza geldi. Ben bayıldım, çok iyi yani. Öğrenci olarak benim için çok iyi" dedi.
Ücretsiz çay için istenen belgelerden cami imamından izin belgesine de değinen Kaya, "Bedava çay için gerekli belgelerin hepsini ayarlasalar da 8'inci maddeyi ayarlayamazlar. Güzel bir espri diye düşünüyorum. Ben de hepsini ayarlasam bile imamdan belgeyi ayarlayamam" ifadelerini kullandı.