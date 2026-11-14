Erzurum 'da bir kahvehanede çayın fiyatı, müşterinin nasıl istediğine göre değişiyor. Yaklaşık 18 yıldır kahvecilik yapan 50 yaşındaki Baki Macit, "Çay ver" diyerek seslenen müşterisine 45 TL'ye çay satarken, "Çay alabilir miyim?" diye rica eden müşterisinden 15 TL alıyor. Macit'in bedava çay içmek isteyenlerden talep ettiği 9 belge ise kahvehanedeki uygulamaya ayrı bir boyut katıyor.

Macit, "Üsluba göre çay satış fikrimiz şöyle gelişti. Bizim normalde işimiz dışarıdan çok küçük gözükebilir ama çok emek isteyen bir iştir. Onun için biz de bu işe karşı biraz saygılı olmalarını istedik. Normalde çayımızın fiyatı 15 lira. Eğer müşteri uymaz, kabalık ederse bizim hizmetimiz de ona göre olur. Onun için 45 lira alırız. Vallahi dışarıdan gelenler için çok ilgi çekiyor. Bu ilgi de bizi memnun ediyor" dedi.

Macit, bugüne kadar istenen 9 belgenin tamamını yalnızca bir kişinin getirdiğini belirterek, "Müşteri gelip çay içiyordu, gidiyordu, 'Param yok' diyordu. Ben de dedim ki artık böyle bir şey yapalım. Buna riayet edene, getirene, bu belgeleri getiren bir tane çay içer gider. Bütün belgeleri bir tane Balıkesirli bir tur şoförü vardı, o getirmişti. Onları da arşivledim, kaldırdım" ifadelerini kullandı.

(Foto: İHA)

ÜSLUBUNU DEĞİŞTİRDİ, ÇAYI 30 LİRA UCUZA İÇTİ

Kahvehaneye ilk kez geldiğini söyleyen 25 yaşındaki Enes Kaya ise fiyat tarifesini görünce şaşırdığını anlattı. Üslubunu değiştirerek çayını 15 TL'ye içtiğini belirten Kaya, uygulamayı beğendiğini söyledi.

Kaya, "Çok da şaşırdım. Normalde Erzurumluyuz, diksiyonumuz çok iyi değildir ama alışıldığın dışına çıkamıyoruz. 'Çay ver' diyoruz her zaman. Burada o fiyatları görünce biraz şaşırdım aslında. Üslup konusunda da sağ olsunlar yardımcı oldular. Bundan sonra daha çok üslubum düzgün bir şekilde isteklerde bulunabilirim. Bir üslup değişikliğine çay 30 lira ucuza geldi. Ben bayıldım, çok iyi yani. Öğrenci olarak benim için çok iyi" dedi.

Ücretsiz çay için istenen belgelerden cami imamından izin belgesine de değinen Kaya, "Bedava çay için gerekli belgelerin hepsini ayarlasalar da 8'inci maddeyi ayarlayamazlar. Güzel bir espri diye düşünüyorum. Ben de hepsini ayarlasam bile imamdan belgeyi ayarlayamam" ifadelerini kullandı.