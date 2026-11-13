Büyükakın’dan COP31’de küresel finansal işlemlerden fonlara pay ayrılması önerisi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, COP31 Liderler Zirvesi’nde küresel ölçekte finansal işlemlerden ayrılacak bir payla iklim fonlarının güçlendirilmesini önerdi. İklim mücadelesinde finansman ihtiyacına ve kaynaklara erişimde yaşanan engellere dikkat çeken Büyükakın, “Bütün finansal işlemlerde küresel ölçekte bir destekleme oranı ayrılmasını ve bu fonun güçlenmesi için kullanılmasını öneriyorum” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi kapsamındaki "Kentsel Dirençlilik, Uyum ve İklim Eylemi Üst Düzey Diyaloğu" oturumunda konuştu. İklim değişikliğiyle mücadelede yapılması gerekenlerin bilindiğini ancak uygulamanın finansman engelleriyle karşılaştığını belirten Büyükakın, küresel finansal işlemlerden fonlara kaynak aktarılmasını gündeme taşıdı.

"FİNANSAL İŞLEMLERDEN KÜRESEL ÖLÇEKTE DESTEK AYRILSIN"

İnsani yardım ve afet yardım fonları gibi fonların kaynakla güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Büyükakın, bu amaçla küresel finansal işlemlerden bir pay ayrılmasını önerdi. Küresel finansal piyasaların bu yönde kullanılmasının güçlüklerini bildiğini ifade eden Büyükakın, şunları söyledi:

"İnsani yardım fonu ve afet yardım fonu gibi fonların içinde kaynak bulunması lazım. Küresel finansal piyasaların bu amaçla kullanılması zor, biliyorum. Ama bütün finansal işlemlerde küresel ölçekte bir destekleme oranı ayrılmasını ve bu fonun güçlenmesi için kullanılmasını öneriyorum."

Büyükakın, iklim mücadelesinde kaynak arayışına küresel finansal sistemi de dâhil eden önerisiyle, hedeflerin uygulamaya dönüşmesini sağlayacak finansman mekanizmalarına dikkat çekti.

İKLİM FİNANSMANINDA ADALET VURGUSU

Yeni kaynak oluşturulmasının yanında mevcut finansmana erişimde yaşanan güçlüklere de değinen Büyükakın, desteğe en fazla ihtiyaç duyanların fonlardan yararlanmakta zorlandığını belirtti. Yeşil İklim Fonu üzerinden yaptığı değerlendirmede, başvurularda yüksek derecelendirme notu aranmasının oluşturduğu çelişkiye işaret eden Büyükakın, şu ifadeleri kullandı:

"Mesela Yeşil İklim Fonu'na başvurduğunuzda derecelendirme kuruluşlarındaki derecelendirme notunuzun yüksek olması gerekiyor. Zaten bunları yapamayanlar, kötü durumda olanlar. Derecelendirme notu iyi olanlar zaten yapıyor."

Büyükakın'ın bu değerlendirmesi, dönüşümü kendi imkanlarıyla gerçekleştirmekte zorlananların finansmana erişebilmesi ve destek mekanizmalarının ihtiyaçları gözetmesi yönündeki adalet vurgusunu öne çıkardı.

"PROSEDÜRLER NEREDEYSE ALINMASIN DİYE OLUŞTURULMUŞ"

Finansmana erişimdeki prosedürlerin uygulamayı güçleştirdiğini dile getiren Büyükakın, "Gerçekçi olalım. Birileri para versin, diğerleri kullansın dediğimiz zaman olmuyor. Prosedürler zaten neredeyse alınmasın diye oluşturulmuş" dedi. Büyükakın, kaynak oluşturma çabalarının, bu kaynakların kullanılmasını zorlaştıran engellerin ele alınmasıyla birlikte yürütülmesi gerektiğine dikkat çekti.

"YAPILMASI GEREKENLER BİLİNİYOR, PARA BULMAMIZ LAZIM"

İklim değişikliğiyle mücadelede bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmaları takdir ettiğini belirten Büyükakın, uygulamanın neden istenilen hızda ilerlemediğine odaklanılması gerektiğini söyledi. Büyükakın, "Konuşmaya devam ediyoruz ama netice alamıyoruz. Yapılması gerekenler biliniyor. Şimdiye kadar harika işler yapıldı. Yapılan her şeyi tebrik ediyorum. Bardağın dolu tarafı tamam ama neden, niye yapılamıyor? Çünkü para yok. Para bulmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"HER GÜN 48 MİLYON TON FAZLADAN EMİSYON"

Toplantılar sürerken küresel sera gazı emisyonlarının da devam ettiğini hatırlatan Büyükakın, zaman kaybının sonuçlarına dikkat çekti. Büyükakın, 1,5 derece hedefinin yakalanabilmesi için günlük küresel sera gazı emisyonunun 118 milyon ton olması gerektiğini, buna karşılık her gün 166 milyon ton emisyon gerçekleştiğini belirtti. Günlük 48 milyon tonluk fazladan emisyona işaret ederek görüşmelerin somut uygulamalara dönüşmesinin aciliyetini vurguladı.

KOCAELİ'NİN ÇEVRE ÇALIŞMALARI DÜNYAYLA PAYLAŞILIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, COP31 kapsamında kentin çevre ve iklim çalışmalarını da uluslararası kamuoyuna tanıtıyor. İzmit Körfezi'nin ekolojik restorasyonu, sıfır atık uygulamaları, yeşil lojistik ve sera gazı emisyonlarının azaltılması, Büyükşehir'in zirve gündemini oluşturuyor.

Kocaeli sanayisinde yılda 17 milyon metreküp geri kazanılmış su kullanılırken, İzmit Körfezi'nde yürütülen Dip Çamuru Temizleme Projesi de deniz yaşamının iyileştirilmesi ve biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik bir uygulama olarak uluslararası katılımcılarla paylaşılıyor.