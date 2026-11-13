İstanbul'da ara tatil yoğunluğu! Yolcular otogarlara akın etti
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İstanbul'da ara tatilin başlamasıyla şehir dışına çıkmak isteyen vatandaşlar otogarlara akın etti. Büyük İstanbul Otogarı'nda yolcu ve araç yoğunluğu yaşandı.
Bir hafta sürecek ara tatilin başlamasının ardından kentteki otogarlarda yolcu hareketliliği başladı.
Bu süreyi memleketinde veya şehir dışında geçirmek isteyenler, Esenler'deki Büyük İstanbul Otogarı'nın yolunu tuttu. Otogarda otobüslerinin hareket saatini bekleyen yolcular yoğunluk oluşturdu.
Kalabalık nedeniyle otogarın giriş ve çıkışında araç yoğunluğu da yaşandı.
Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otogarlarda yoğunluk yaşandığını belirterek, "Seferlerimiz dolu. Tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar memleketlerine gidiyor. Yaşanan yoğunluktan dolayı memnunuz" dedi.