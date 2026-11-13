Balkonda ölümle burun buruna gelen 8 yaşındaki çocuğu kahraman polis böyle kurtardı

Bilecik’te yürekleri ağza getiren korku dolu anlar yaşandı. Evinin balkonundan dışarı çıkarak yan daireye geçmeye çalışan 8 yaşındaki E.E.Ö., metrelerce yükseklikte mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen ekiplerden polis memuru H.D., zamanla yarışarak çocuğu düşmekten son anda kurtardı. O anlar, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bilecik'te faciayla sonuçlanabilecek olay, korku dolu anlara sahne oldu. Edinilen bilgilere göre 8 yaşındaki E.E.Ö., bulunduğu evin balkonundan dışarı çıkarak yan daireye geçmek istedi.

Ancak dengesini kaybeden küçük çocuk, balkonun dışında asılı kalarak mahsur kaldı. Çocuğun metrelerce yükseklikte tehlike altında olduğunu gören çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS MEMURU ZAMANLA YARIŞTI

Olay yerine hızla ulaşan polis ekipleri, vakit kaybetmeden kurtarma çalışması başlattı. Balkonda mahsur kalan çocuğa ulaşan polis memuru H.D., gerçekleştirdiği müdahaleyle E.E.Ö.'yü güvenli şekilde bulunduğu yerden çekerek kurtardı. Faciadan son anda kurtarılan çocuk, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedbir amacıyla ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA

Yürekleri ağza getiren olayın yaşandığı anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, çocuğun balkonda mahsur kaldığı tehlikeli anlar ile polis ekiplerinin kurtarma çalışması yer aldı.