Kayıtlarda ayrıca kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması ya da bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık; tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında veya kooperatif yöneticilerinin kooperatif faaliyetleri kapsamında dolandırıcılık; adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçları da yer alıyor.

Gözaltındaki 11 şüpheli hakkındaki soruşturma sürüyor.