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Ölümü fırsata çeviren şebeke çökertildi! "Joker" şahıslarla miras vurgunu

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ölümü fırsata çeviren şebeke çökertildi! "Joker" şahıslarla miras vurgunu

Yurt dışında yaşayan, hayatını kaybeden veya haklarında gaiplik kararı bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'deki miraslarını hedef alan dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Sahte belgeler ve "joker" adı verilen benzer fiziki özellikteki şahıslar aracılığıyla bankalardaki hesapları boşaltan çeteye yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, meslekten men edilen eski bir avukatın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli yakalandı.

Yurt dışında yaşayan, hayatını kaybeden veya hakkında gaiplik kararı bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'deki miraslarını hedef aldıkları iddia edilen şüphelilere yönelik İstanbul, Bilecik ve Kırklareli'nde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sahte belgeler ve benzer fiziki özelliklere sahip kişiler aracılığıyla banka hesaplarından para çekildiği iddialarının araştırıldığı soruşturmada 11 şüpheli gözaltına alındı.

Ölümü fırsata çeviren şebeke çökertildi! "Joker" şahıslarla miras vurgunu - 1

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonda yakalananlar arasında, avukatlık mesleğinden men edilen N.D. de bulunuyor. Polis, N.D.'nin farklı suçlardan toplam 19 aranma kaydı olduğunu belirledi.

Ölümü fırsata çeviren şebeke çökertildi! "Joker" şahıslarla miras vurgunu - 2

MİRAS DOSYALARINI TAKİP EDİP BENZER KİŞİLERİ KULLANMIŞLAR

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Sahte Belge Kullanmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik çalışmalarında şüphelilerin miras dosyalarını, mirasçıları ve mirasçısı bulunmayan kişileri takip ettiğini tespit etti.

Ölümü fırsata çeviren şebeke çökertildi! "Joker" şahıslarla miras vurgunu - 3

Polisin tespitlerine göre şüpheliler, hedef aldıkları kişilere fiziki olarak benzeyen ve "joker" olarak adlandırdıkları kişileri kullandı. Bu kişiler aracılığıyla sahte pasaportlarla banka şubelerindeki hesaplardan para çekildiği belirlendi.

Soruşturmada, çekilen paraların şüphelilere ve birinci derece yakınlarına aktarıldığı tespit edildi. Bu işlemlerle suçtan elde edildiği değerlendirilen paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirtildi.

Ölümü fırsata çeviren şebeke çökertildi! "Joker" şahıslarla miras vurgunu - 4

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİBİN ARDINDAN 3 İLDE BASKIN

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah İstanbul merkezli operasyon başlattı. Bilecik ve Kırklareli'ndeki adreslere de eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyonda 11 şüpheli yakalanırken adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Şüpheliler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Ölümü fırsata çeviren şebeke çökertildi! "Joker" şahıslarla miras vurgunu - 5

MESLEKTEN MEN EDİLEN AVUKATIN 19 ARANMA KAYDI ÇIKTI

Gözaltına alınan N.D.'nin aranma kayıtları arasında nitelikli dolandırıcılık, dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık, zimmet ve güveni kötüye kullanma suçları bulunuyor.

Ölümü fırsata çeviren şebeke çökertildi! "Joker" şahıslarla miras vurgunu - 6

Kayıtlarda ayrıca kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması ya da bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık; tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında veya kooperatif yöneticilerinin kooperatif faaliyetleri kapsamında dolandırıcılık; adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçları da yer alıyor.

Gözaltındaki 11 şüpheli hakkındaki soruşturma sürüyor.

Celal Kargı
Editör
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