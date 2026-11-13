Ölümü fırsata çeviren şebeke çökertildi! "Joker" şahıslarla miras vurgunu
Yurt dışında yaşayan, hayatını kaybeden veya haklarında gaiplik kararı bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'deki miraslarını hedef alan dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Sahte belgeler ve "joker" adı verilen benzer fiziki özellikteki şahıslar aracılığıyla bankalardaki hesapları boşaltan çeteye yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, meslekten men edilen eski bir avukatın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli yakalandı.
Yurt dışında yaşayan, hayatını kaybeden veya hakkında gaiplik kararı bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'deki miraslarını hedef aldıkları iddia edilen şüphelilere yönelik İstanbul, Bilecik ve Kırklareli'nde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sahte belgeler ve benzer fiziki özelliklere sahip kişiler aracılığıyla banka hesaplarından para çekildiği iddialarının araştırıldığı soruşturmada 11 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonda yakalananlar arasında, avukatlık mesleğinden men edilen N.D. de bulunuyor. Polis, N.D.'nin farklı suçlardan toplam 19 aranma kaydı olduğunu belirledi.
MİRAS DOSYALARINI TAKİP EDİP BENZER KİŞİLERİ KULLANMIŞLAR
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Sahte Belge Kullanmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik çalışmalarında şüphelilerin miras dosyalarını, mirasçıları ve mirasçısı bulunmayan kişileri takip ettiğini tespit etti.