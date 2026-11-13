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Eğlence kabusa döndü! Evde yalnız uyanınca dehşet saçtı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Eğlence kabusa döndü! Evde yalnız uyanınca dehşet saçtı

Adana'nın Seyhan ilçesinde gece eğlencesinin ardından sabah saatlerinde uyanan ve arkadaşlarının evden ayrıldığını görünce öfkelenen zanlı, ev sahibi arkadaşını boğazından bıçakladı. Kendisini eve kilitleyen ve Özel Harekat polislerinin operasyonuyla etkisiz hale getirilen şüpheli, emniyette susma hakkını kullanırken adliye çıkışında gazetecilere söylediği sözlerle pes dedirtti.

Olay, Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Şinasi Efendi Caddesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dilvan Ö. (25) ve beraberindeki arkadaşları olayın gerçekleştiği gece Burak Y.'nin (42) evine giderek birlikte eğlendi.

Eğlence kabusa döndü! Evde yalnız uyanınca dehşet saçtı - 1

Sabah saatlerinde uyanan Dilvan Ö., arkadaşlarının evden ayrıldığını fark edince sinirlendi. Bunun üzerine Dilvan Ö. ile Burak Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Dilvan Ö., Burak Y.'yi bıçakla boğazından yaraladı.

Eğlence kabusa döndü! Evde yalnız uyanınca dehşet saçtı - 2


İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Dilvan Ö. kendisini eve kilitleyerek teslim olmamak için direndi. Bunun üzerine bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan Dilvan Ö. gözaltına alındı.

Eğlence kabusa döndü! Evde yalnız uyanınca dehşet saçtı - 3

SUSMA HAKKINI KULLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Dilvan Ö.'nün sorgusunda susma hakkını kullandığı öğrenildi. Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Dilvan Ö., gazetecilere, "Allah'a emanet olun, haksızlığa uğradım" dedi.

Eğlence kabusa döndü! Evde yalnız uyanınca dehşet saçtı - 4

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dilvan Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, olayda boğazından bıçaklanan Burak Y.'nin tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.

#Adana
süleyman yıldırmaz
Editör
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