İstanbul Küçükçekmece'de yaklaşık 60 yıllık olduğu belirtilen 5 katlı binanın iki dairesinin balkonları kalaslarla desteklendi. Her yağmurda binadan beton parçalarının düştüğünü söyleyen mahalle sakinleri, yapının çevredekiler için tehlike oluşturduğunu belirterek acil önlem alınmasını istedi.

İstanbul Küçükçekmece'de çökme riski taşıdığı öne sürülen yaklaşık 60 yıllık 5 katlı binanın iki dairesinin balkonları tahta kalaslarla desteklendi. Mahalle sakinleri, binanın her yağmurda biraz daha zarar gördüğünü belirterek yaşanan tehlikeye dikkat çekti. Binayı "canlı tabut" olarak nitelendiren mahalleli, yapının bir an önce tahliye edilmesini istedi. ÇÖKME RİSKİ TAŞIYAN BİNANIN BALKONLARINA KALASLI DESTEK Kanarya Mahallesi Tarak Kuşu Sokak'ta bulunan binada zamanla çatlaklar, kırılmalar ve beton dökülmeleri meydana geldi. Yağmur sularının yapıya sızmasıyla hasarın arttığı ve iki dairenin balkonunun kaymaya başladığı öne sürüldü. Bunun üzerine ev sahipleri, balkonları tahta kalaslarla desteklemeye çalıştı. Yaklaşık 5-6 aydır bu şekilde olduğu belirtilen binada yaşayanların ve çevreden geçenlerin olası bir çökme nedeniyle endişe duyduğu aktarıldı. Dikkat çeken yapı, dronla havadan görüntülendi.

(Foto: DHA) "CANLI TABUT GİBİ" Mahalle sakini Murat Kaya, binanın aylardır tahta direklerle ayakta tutulmaya çalışıldığını belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Kaya, "Bu bina 5 aydan fazladır bu durumda. Gördüğünüz gibi tahta direklerle ayakta duruyor. Altından insan, araba geçse çökecek gibi. Burada insanlar yaşıyor. Yabancı uyruklular, geçimi olmayan insanlar burada kalıyor. Bir an önce önlem alınması lazım. Yetkililerin buraya gelip insanları çıkartıp binayı mühürlemesi lazım." dedi.

(Foto: DHA) Binadan her yağmurda beton parçalarının düştüğünü söyleyen Kaya, "Her yağmurda binadan bir parça daha düşüyor. Gördüğünüz gibi bina artık katman katman olmuş, yıkılmaya hazır. Bina eski olduğundan dolayı çatıda kırılmalar, dökülmeler başlamış. Bu yüzden su alıyor. Bu yüzden de bina zarar görüyor." ifadelerini kullandı. Kalasların yaklaşık 5-6 ay önce yerleştirildiğini belirten Kaya, "Canlı tabut gibi bir şey. Sonuçta tahta bir şekilde tutuyor ama nasıl tutuyor? Önlemsiz bir şekilde tutuyor. Bu kadar çürük bir bina daha önce görmemiştim. Bu binayı görüp de sağlam diyecek kimse yok. O yüzden insanlara bir şey olmadan bu binanın bir an önce tahliye edilmesi ve yıkılması gerekir." diye konuştu.