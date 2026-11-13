Antalya'da korku dolu anlar! 6. kattan havalandırma boşluğuna düşen çocuk yaralandı

Antalya'da apartmanın çatısına çıkan çocuk, inmek istediği havalandırma boşluğunun kapağının kırılması nedeniyle 6. kattan düşerek yaralandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3573 sokak üzerinde bulunan bir sitenin B bloğunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.M.K. ailesi ile birlikte oturduğu 6 katlı apartmanın çatısına çıktı. Çıktığı yerden inmeye çalışan çocuk, asansör dairesinin üzerinden atladığı havalandırma boşluğu kapağının kırılmasıyla 6. kattan aşağıya düştü.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Küçük çocuğun acı içindeki feryatlarını duyan apartman sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.