Antalya'daki COP31 İklim Zirvesi'nin BM kontrolündeki mavi bölgesinde kurulan kokoreç standı, farklı ülkelerden gelen katılımcıları ağırladı. Türk sokak lezzetini ilk kez deneyen ziyaretçiler, beğenilerini “Kokoreç çok güzel” sözleriyle dile getirdi.

Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki mavi bölgede kurulan kokoreç standı, yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekti. Avrupa Birliği tarafından kabul edilmeyen kokoreç, uluslararası katılımcılara tanıtılırken, lezzeti ilk kez deneyen ziyaretçilerden olumlu yorumlar aldı.

(Foto: İHA) Zirve alanındaki standa gelen yabancı ziyaretçiler, daha önce tatmadıkları kokoreci deneme fırsatı buldu. Katılımcılara kokorecin hazırlanışı ve Türk kültüründeki yeri hakkında bilgi verildi. Kokoreci beğenen bazı ziyaretçiler, ertesi gün yeniden standı ziyaret etti. Balıkesir'den gelerek alanda kokoreç satışı yapan Erdal Aslanboğa, gördükleri ilgiden memnun olduklarını belirtti. Yabancı ziyaretçiler de "Kokoreç çok güzel" diyerek lezzeti beğendiklerini ifade etti.

(Foto: İHA) BM'NİN KONTROLÜNDEKİ MAVİ BÖLGEDE KOKOREÇ İLGİSİ COP31 kapsamında kurulan stantta Türk sokak lezzetini farklı ülkelerden gelen katılımcılarla buluşturduklarını anlatan Aslanboğa, kokorecin uluslararası alanda tanıtılması açısından önemli bir deneyim yaşadıklarını söyledi. Aslanboğa, "Şu anda bu alanda bir ilk yaşıyoruz. Daha önce Avrupa Birliği'ne kabul edilmeyen kokoreç şu anda Birleşmiş Milletler alanına girdi. Gelen yabancı ziyaretçilerimizin tepkisi çok güzel. Bilmeyenler var, doğru bir şekilde bilmeyenlere anlatıyoruz. Sokak lezzetimizi, kültürümüzü aktarmaya çalışıyoruz" dedi.