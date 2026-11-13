Adıyaman'da feci çarpışma! 8 kişi yaralandı

Adıyaman’da gece saatlerinde otomobil ile hafif ticari araç Siteler Mahallesi’nde kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 8 kişi yaralanırken, bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.