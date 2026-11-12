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Yatak odasında 1 milyonluk vurgun: Eşiyle birbirinden şüphelendi

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yatak odasında 1 milyonluk vurgun: Eşiyle birbirinden şüphelendi

Adana’nın Yüreğir ilçesinde güpegündüz ortaya çıkan "hırsızlık çetesi" mahalleyi canından bezdirdi. Yüzlerini gizleyen 3 kadın şüpheli, şehir dışında çalışan inşaat işçisi Ahmet Kaya’nın evine girerek yatak odasındaki 1 milyon lira değerindeki düğün altınları ve dövizleri çaldı. Alın teriyle biriktirdiği tüm servetini kaybeden Kaya’nın, "Başta eşimle birbirimizden şüphelendik, kamera kayıtlarını görünce yıkıldık. Bunlar artık çete olmuş!" sözleri yürekleri dağladı.

Olay, 9 Kasım'da saat 13.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 792 Sokaktaki 3 katlı evin 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Yüzlerini gizleyen 3 kadın, o sırada kimsenin bulunmadığı inşaat işçisi Ahmet Kaya'nın evine, kapısını zorlayarak girdi.

Şüpheliler, yatak odasındaki gardıroba saklanan yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve dövizleri bulup, çaldı. Daha sonra kapıyı kapatıp, binadan ayrılan şüphelilerin eve girdiği ve çıktığı anlar başka bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yatak odasında 1 milyonluk vurgun: Eşiyle birbirinden şüphelendi - 1

İnşaatta çalışmak için şehir dışında bulunan Ahmet Kaya'nın eşi, eve döndüğünde altın ve dövizlerin yerinde olmadığını fark etti. Kaya çiftinin ihbarıyla polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yatak odasında 1 milyonluk vurgun: Eşiyle birbirinden şüphelendi - 2

Aynı yöntemle sokaktaki 3 evden daha hırsızlık yapıldığını belirten Kaya, "İş için şehir dışına çıkmıştım. Eşim de evde tek kalmamak için ailesinin evine gidecekti. Yanında altınları da götürmek isteyince hırsızlığı fark etmiş. Başta birbirimizden şüphelendik ancak kamera kayıtlarına bakınca hırsızlığı anladık" dedi.

Yatak odasında 1 milyonluk vurgun: Eşiyle birbirinden şüphelendi - 3

"HİÇBİR ŞEYİMİZ KALMADI"

Bütün birikimlerinin çalındığını ifade eden Kaya, "İnşaatta çalışarak biriktirdiğim paralarımızı, düğünde takılan altınlarımızı alıp gittiler. Daha önce amcamın ve karşımızdaki komşumuzun evinde de aynı yöntemle hırsızlık yaşand. Yaklaşık 800 bin lira ile 1 milyon lira arasında bir kaybımız var. Bütün birikimimizi çaldılar, hiçbir şeyimiz kalmadı" diye konuştu.

Yatak odasında 1 milyonluk vurgun: Eşiyle birbirinden şüphelendi - 4

"ARTIK PROFESYONEL OLMUŞLAR"

Şüphelilerin evleri kontrol ettiğini anlatan Kaya, "Önce kapıları çalıp, evde birinin olup olmadığını kontrol ediyorlar. Eğer evde biri varsa, uydurdukları isimdeki kişinin yanına geldiklerini bahane ediyorlar. Evin boş olduğunu anlayınca da ellerindeki malzemelerle kapıyı açarak içeri giriyorlar. Bunlar artık çete olmuş, biz bunlardan kurtulmak istiyoruz. Artık profesyonel olmuşlar. Eve girdiklerinde ne yapacaklarını, nereye bakacaklarını çok iyi biliyorlar" dedi.

#Adana
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