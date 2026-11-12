"HİÇBİR ŞEYİMİZ KALMADI"

Bütün birikimlerinin çalındığını ifade eden Kaya, "İnşaatta çalışarak biriktirdiğim paralarımızı, düğünde takılan altınlarımızı alıp gittiler. Daha önce amcamın ve karşımızdaki komşumuzun evinde de aynı yöntemle hırsızlık yaşand. Yaklaşık 800 bin lira ile 1 milyon lira arasında bir kaybımız var. Bütün birikimimizi çaldılar, hiçbir şeyimiz kalmadı" diye konuştu.