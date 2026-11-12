Yatak odasında 1 milyonluk vurgun: Eşiyle birbirinden şüphelendi
Adana’nın Yüreğir ilçesinde güpegündüz ortaya çıkan "hırsızlık çetesi" mahalleyi canından bezdirdi. Yüzlerini gizleyen 3 kadın şüpheli, şehir dışında çalışan inşaat işçisi Ahmet Kaya’nın evine girerek yatak odasındaki 1 milyon lira değerindeki düğün altınları ve dövizleri çaldı. Alın teriyle biriktirdiği tüm servetini kaybeden Kaya’nın, "Başta eşimle birbirimizden şüphelendik, kamera kayıtlarını görünce yıkıldık. Bunlar artık çete olmuş!" sözleri yürekleri dağladı.
Olay, 9 Kasım'da saat 13.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 792 Sokaktaki 3 katlı evin 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Yüzlerini gizleyen 3 kadın, o sırada kimsenin bulunmadığı inşaat işçisi Ahmet Kaya'nın evine, kapısını zorlayarak girdi.
Şüpheliler, yatak odasındaki gardıroba saklanan yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve dövizleri bulup, çaldı. Daha sonra kapıyı kapatıp, binadan ayrılan şüphelilerin eve girdiği ve çıktığı anlar başka bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.
İnşaatta çalışmak için şehir dışında bulunan Ahmet Kaya'nın eşi, eve döndüğünde altın ve dövizlerin yerinde olmadığını fark etti. Kaya çiftinin ihbarıyla polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Aynı yöntemle sokaktaki 3 evden daha hırsızlık yapıldığını belirten Kaya, "İş için şehir dışına çıkmıştım. Eşim de evde tek kalmamak için ailesinin evine gidecekti. Yanında altınları da götürmek isteyince hırsızlığı fark etmiş. Başta birbirimizden şüphelendik ancak kamera kayıtlarına bakınca hırsızlığı anladık" dedi.