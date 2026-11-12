İzmir Konak'ta denizde korkunç manzara! Kadın cesedi bulundu
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İzmir'in Konak ilçesinde deniz yüzeyinde hareketsiz halde bulunan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Deniz polisi tarafından tekneye alınan Y.Ç.'nin cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay, Konak ilçesindeki Sadık Bey Tramvay Durağı yakınlarında meydana geldi.
Deniz yüzeyinde hareketsiz halde bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.
CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI
Denizde hareketsiz halde bulunan kadın, polis ekipleri tarafından tekneye alındı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, isminin Y.Ç. olduğu öğrenilen kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Kadının cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.