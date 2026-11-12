BAZI VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kentte bazı vapur seferleri de iptal edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada seferleri ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyecek. Ayrıca, Aşiyan-Üsküdar Hattı seferleri de ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar olarak yapılacak.