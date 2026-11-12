İnşaatta ezber bozan yöntem: Betonu bu şekilde döküyorlar, sonucu ise şaşırtıyor

İnşaat sektöründe yıllardır kullanılan geleneksel beton kalıplarına alternatif olabilecek yeni bir yöntem geliştirildi. Mühendisler, özel olarak dikilen kumaşları kalıp olarak kullanarak beton kiriş üretmeyi başardı. Yeni yöntemle daha az beton ve çelik kullanılarak dayanıklı yapı elemanları üretilebileceği ortaya konuldu.

Üretilen kirişin yük testlerinde gösterdiği tepkinin, bilgisayar modelinde öngörülen sonuçlardan yalnızca yaklaşık yüzde 2 farklı olduğu belirlendi.

Araştırmacılar, yeni yöntemle yaklaşık 3 metre uzunluğunda beton kiriş üretti. Geleneksel bir kirişle aynı yükü taşıyabilecek şekilde tasarlanan yapıda, yaklaşık üçte bir oranında beton ve yarı yarıya daha az çelik takviye kullanıldı.

Geliştirilen yeni yöntemde ise bilgisayar ortamında hazırlanan tasarımlar, özel olarak dikilen kumaş parçalarına aktarılıyor. Birleştirilen kumaşlar, betonun döküleceği kalıbı oluşturuyor.

Geleneksel inşaat yöntemlerinde beton kirişler genellikle ahşap veya metal kalıplarla şekillendiriliyor. Ancak özellikle karmaşık tasarımlarda bu kalıpların kullanılması teknik zorluklara yol açabiliyor.

Mühendisler, ahşap ve metal kalıplar yerine özel dikilmiş kumaşlar kullanarak beton kiriş üretti.

Yeni yöntemle üretilen yaklaşık 3 metrelik kirişte beton kullanımı üçte bire, çelik takviye ise yarıya indirildi.

KUMAŞ KALIPLAR NASIL ÇALIŞIYOR?

Yöntemin en önemli teknik zorluklarından biri, betonun ağırlığı nedeniyle kumaş kalıpların şekil değiştirmesi olarak öne çıkıyor.

Araştırmacılar ise kumaşın esnekliğini tasarımın bir parçası haline getirerek bu soruna çözüm geliştirdi. Özel hesaplamalarla hazırlanan kumaş kalıplar, beton döküldüğünde istenen kiriş biçimini alıyor.

Böylece geleneksel kalıplarla üretilmesi zor olan ince ve açılı yapı elemanlarının oluşturulması mümkün hale geliyor.

HER İNŞAATTA KULLANILMAYACAK

Yeni yöntemin özellikle özel tasarımlı beton elemanlarında, uzun açıklıklı çatı sistemlerinde, yaya yapılarında ve peyzaj uygulamalarında kullanılması hedefleniyor.

Bununla birlikte standart biçimde ve sürekli tekrarlanarak üretilen beton kirişlerde geleneksel kalıplar şimdilik daha avantajlı olabiliyor.

Araştırmacılar, yöntemin daha büyük yapılarda uygulanabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bir sonraki aşamada farklı boyutlardaki kirişlerin dayanıklılık sınırlarının test edilmesi planlanıyor.