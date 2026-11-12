Beşiktaş'ta trafikte sopalı dehşet! Minibüsü durdurup saldıran 6 şüpheliye ceza
İstanbul Beşiktaş’ta, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında aralarında husumet bulunan minibüs sürücüsünün önünü keserek sopalarla saldıran ve trafiği felç eden 6 kişi yakalandı. Şüphelilere toplam 906 bin 992 lira idari para cezası kesilirken, ehliyet ve araçlarına 60 gün süreyle el konuldu. Gözaltındaki 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Olay, öğle saatlerinde Beşiktaş'ta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa Yakası çıkışında meydana geldi. İddiaya göre 2 otomobil ve 1 motosiklette bulunan 6 kişi, aralarında husumet olduğu belirtilen ve minibüsle seyir halinde olan kişinin önünü kesti.
Ellerindeki sopalarla minibüsün yanına gelen şüpheliler, sürücüye ve araca saldırdı. Sürücüyü bir süre darbeden şüpheliler, geldikleri araçlara binerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarının yanı sıra bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasıyla da kaydedildi.
6 GÖZALTI
Görüntülerin yayınlanmasının ardından başlatılan çalışmalarda, trafikteki tartışmanın ardından şüphelilerin minibüsün önünü keserek araçlarından indikten sonra sopalarla saldırdığı ve trafiğin akışını engellediği tespit edildi.
Çalışmaların devamında kimlikleri belirlenen motosiklet sürücüsü M.K. (42), otomobil sürücüsü M.O.K. (21) ile otomobilde yolcu olarak bulunan A.K. (29), K.K. (23), M.K.K. (19) ve C.K. (14) gözaltına alındı.