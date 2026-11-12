Olay, öğle saatlerinde Beşiktaş'ta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa Yakası çıkışında meydana geldi. İddiaya göre 2 otomobil ve 1 motosiklette bulunan 6 kişi, aralarında husumet olduğu belirtilen ve minibüsle seyir halinde olan kişinin önünü kesti.

Ellerindeki sopalarla minibüsün yanına gelen şüpheliler, sürücüye ve araca saldırdı. Sürücüyü bir süre darbeden şüpheliler, geldikleri araçlara binerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarının yanı sıra bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasıyla da kaydedildi.