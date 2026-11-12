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Beşiktaş'ta trafikte sopalı dehşet! Minibüsü durdurup saldıran 6 şüpheliye ceza

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Beşiktaş'ta trafikte sopalı dehşet! Minibüsü durdurup saldıran 6 şüpheliye ceza

İstanbul Beşiktaş’ta, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında aralarında husumet bulunan minibüs sürücüsünün önünü keserek sopalarla saldıran ve trafiği felç eden 6 kişi yakalandı. Şüphelilere toplam 906 bin 992 lira idari para cezası kesilirken, ehliyet ve araçlarına 60 gün süreyle el konuldu. Gözaltındaki 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, öğle saatlerinde Beşiktaş'ta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa Yakası çıkışında meydana geldi. İddiaya göre 2 otomobil ve 1 motosiklette bulunan 6 kişi, aralarında husumet olduğu belirtilen ve minibüsle seyir halinde olan kişinin önünü kesti.

BEŞİKTAŞ'TA SOPALI SALDIRI! MİNİBÜSÜN ÖNÜNÜ KESİP SÜRÜCÜYE SALDIRAN 6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ellerindeki sopalarla minibüsün yanına gelen şüpheliler, sürücüye ve araca saldırdı. Sürücüyü bir süre darbeden şüpheliler, geldikleri araçlara binerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarının yanı sıra bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasıyla da kaydedildi.

Beşiktaş'ta trafikte sopalı dehşet! Minibüsü durdurup saldıran 6 şüpheliye ceza - 1

6 GÖZALTI

Görüntülerin yayınlanmasının ardından başlatılan çalışmalarda, trafikteki tartışmanın ardından şüphelilerin minibüsün önünü keserek araçlarından indikten sonra sopalarla saldırdığı ve trafiğin akışını engellediği tespit edildi.

Beşiktaş'ta trafikte sopalı dehşet! Minibüsü durdurup saldıran 6 şüpheliye ceza - 2

Çalışmaların devamında kimlikleri belirlenen motosiklet sürücüsü M.K. (42), otomobil sürücüsü M.O.K. (21) ile otomobilde yolcu olarak bulunan A.K. (29), K.K. (23), M.K.K. (19) ve C.K. (14) gözaltına alındı.

Beşiktaş'ta trafikte sopalı dehşet! Minibüsü durdurup saldıran 6 şüpheliye ceza - 3

907 BİN LİRA CEZA

18 yaşından küçük C.K. dışındaki şüphelilere, Trafik Kanununun 'Trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek', 'Yasak yerde duraklamak', 'Saygısızca araç kullanmak' ve 'Koruyucu kask kullanmamak' maddeleri kapsamında toplam 906 bin 992 lira ceza yazıldı. Sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulurken araçları da aynı süreyle trafikten men edildi.

Beşiktaş'ta trafikte sopalı dehşet! Minibüsü durdurup saldıran 6 şüpheliye ceza - 4

Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.K. serbest bırakılırken diğer 5 şüphelinin 'Ulaşım Araçlarının Kaçırılması veya Alıkonulması', 'Kasten Yaralama' ve 'Mala Zarar Verme' suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

#Beşiktaş
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