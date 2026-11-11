Adana'nın Seyhan ilçesinde Dilvan Ö. (25), evde tartıştığı Burak Y.'yi boğazından bıçaklayarak yaraladı. Olayın ardından kendisini eve kilitleyen saldırgan, Özel Harekat polislerinin kapıyı kırarak içeri girmesiyle gözaltına alındı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan tartışma kanlı bitti. Dilvan Ö. (25), tartıştığı Burak Y.'yi boğazından bıçaklayarak yaraladı. Olayın ardından kendisini eve kilitleyen kişi, Özel Harekat polislerinin müdahalesiyle gözaltına alındı.

TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Şinasi Efendi Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Dilvan Ö. ile Burak Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Dilvan Ö., Burak Y.'yi boğazından bıçaklayarak yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Burak Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Adana'da bir apartman dairesinde çıkan tartışmada 42 yaşındaki adam boğazından bıçaklandı. (İHA)

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ KAPIYI KIRARAK İÇERİ GİRDİ

Olayın ardından polis ekiplerine direnen Dilvan Ö., kendisini eve kilitledi. Bunun üzerine bölgeye Özel Harekat polisleri sevk edildi. Kapıyı kırarak daireye giren ekipler, Dilvan Ö.'yü gözaltına aldı. Şüpheli şahıs ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.