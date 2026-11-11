Olay, Antakya ilçesine bağlı Kuzeytepe Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik aksamında arıza oluşan hafriyat kamyonu, sahibi tarafından tamir edilmek üzere boş bir araziye park edildi. Ertesi gün aracını kontrol etmeye giden kamyon sahibi, aracın yerinde olmadığını fark ederek polise ihbarda bulundu.

24 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin güvenlik kamerası görüntüleri üzerinden yürüttüğü incelemelerde, kamyonun 24 suç kaydı bulunan A.Y. tarafından çalındığı belirlendi. Şüphelinin, internet üzerinden bulduğu çekiciyle kamyonu bulunduğu yerden götürdüğü tespit edildi.