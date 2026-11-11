Hatay'da pes dedirten hırsızlık! Kamyonu çekiciyle çaldı
Hatay'ın Antakya ilçesinde elektrik arızası nedeniyle tamir edilmek üzere boş araziye park edilen hafriyat kamyonu, çekiciyle çalındı. Kamyonu hurdacıya satmaya çalışan ve 24 suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Antakya ilçesine bağlı Kuzeytepe Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik aksamında arıza oluşan hafriyat kamyonu, sahibi tarafından tamir edilmek üzere boş bir araziye park edildi. Ertesi gün aracını kontrol etmeye giden kamyon sahibi, aracın yerinde olmadığını fark ederek polise ihbarda bulundu.
24 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin güvenlik kamerası görüntüleri üzerinden yürüttüğü incelemelerde, kamyonun 24 suç kaydı bulunan A.Y. tarafından çalındığı belirlendi. Şüphelinin, internet üzerinden bulduğu çekiciyle kamyonu bulunduğu yerden götürdüğü tespit edildi.
HURDACI BELGE İSTEYİNCE PLANI BOZULDU
Çaldığı kamyonu hurdacıya satmaya çalışan A.Y., hurdacının araca ilişkin belge istemesi üzerine kamyonu parçalatamadı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda Antakya Sanayi Sitesi'nde yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan hafriyat kamyonu ise sahibine teslim edildi.