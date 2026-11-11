Çanakkale'de feribot seferlerine hava engeli! Geyikli-Bozcaada hattında iptaller

Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 Kasım Perşembe günü Geyikli-Bozcaada hattındaki bazı feribot seferleri iptal edildi. Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Geyikli'den 08.00 ve 11.00, Bozcaada'dan ise 07.00 ve 10.00 seferlerinin yapılacağını, diğer tüm planlı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.