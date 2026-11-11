Çanakkale'de feribot seferlerine hava engeli! Geyikli-Bozcaada hattında iptaller
Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 Kasım Perşembe günü Geyikli-Bozcaada hattındaki bazı feribot seferleri iptal edildi. Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Geyikli'den 08.00 ve 11.00, Bozcaada'dan ise 07.00 ve 10.00 seferlerinin yapılacağını, diğer tüm planlı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesine ulaşımı sağlayan feribot seferlerine olumsuz hava koşulları engel oldu.
Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., 12 Kasım Perşembe günü Geyikli-Bozcaada hattında yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.
GEYİKLİ-BOZCAADA HATTINDA SEFER İPTALLERİ
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'nde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle feribot seferlerinde düzenlemeye gidildiğini duyurdu.
Şirketin açıklamasına göre Geyikli-Bozcaada hattında yalnızca belirlenen saatlerde sefer yapılacak.
Geyikli'den Bozcaada'ya:
-
08.00
-
11.00
Bozcaada'dan Geyikli'ye:
-
07.00
-
10.00
Belirtilen dört sefer dışındaki tüm planlı seferler iptal edildi.
DİĞER TÜM SEFERLER İPTAL EDİLDİ
Gestaş, belirtilen saatler dışındaki planlı tüm Geyikli-Bozcaada seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilmeyeceğini bildirdi.