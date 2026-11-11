Olay, Bayramiç ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir lokantada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Famettin U. (60), eski eşi Aysel S.'ye (49) ait lokantaya geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.