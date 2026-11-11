Çanakkale'de eski eş dehşeti! Lokantada bıçakladı
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
|
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 49 yaşındaki Aysel S., kendisine ait lokantada tartıştığı eski eşi tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, olayın ardından kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Bayramiç ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir lokantada meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Famettin U. (60), eski eşi Aysel S.'ye (49) ait lokantaya geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı kadın, ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.