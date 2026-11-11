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Çanakkale'de eski eş dehşeti! Lokantada bıçakladı

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Çanakkale'de eski eş dehşeti! Lokantada bıçakladı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 49 yaşındaki Aysel S., kendisine ait lokantada tartıştığı eski eşi tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, olayın ardından kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Bayramiç ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir lokantada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Famettin U. (60), eski eşi Aysel S.'ye (49) ait lokantaya geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Bayramiç'te eski eş dehşeti! Kadın ağır yaralı | Fotoğraf: İHABayramiç'te eski eş dehşeti! Kadın ağır yaralı | Fotoğraf: İHA
TARTIŞTIĞI KADINI BIÇAKLADI
Tartışmanın büyümesi üzerine Famettin U., yanında getirdiği bıçakla eski eşi Aysel S.'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı kadın, ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Lokantadaki tartışmada eski eşini bıçakladı! Kadın ağır yaralandı | Fotoğraf: İHALokantadaki tartışmada eski eşini bıçakladı! Kadın ağır yaralandı | Fotoğraf: İHA
HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Ezine Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne sevk edilen Aysel S.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Olayın ardından kaçan Famettin U., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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