Adana'da Pozantı-Niğde Otoyolu'nda kaçış rampasına giren kamyon, rampanın sonundaki beton bariyere çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adana'da Pozantı-Niğde Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaçış rampasına giren kamyonun beton bariyere çarpması sonucu yaşanan kazanın ardından bölgeye ekipler sevk edildi.

KAÇIŞ RAMPASINDA BETON BARİYERE ÇARPTI

Kaza, Pozantı-Niğde Otoyolu'nun Eskikonacık mevkisinde meydana geldi.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen kamyon, girdiği kaçış rampasının sonundaki beton bariyere çarptı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, kamyonda bulunan 5 kişiyi araçtan çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kamyonun beton bariyere çarpmasıyla sonuçlanan kazanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.