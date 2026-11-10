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Bolu'da ortalık savaş alanına döndü! Tır araçlara çarptı: 1 yaralı

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bolu'da ortalık savaş alanına döndü! Tır araçlara çarptı: 1 yaralı

Bolu'da D-100 kara yolu Üniversite Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen iki araca, arkadan gelen canlı tavuk yüklü tır çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, hafif ticari araç sürücüsü yaralanırken bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza, D-100 kara yolu Üniversite Kavşağı'nda meydana geldi.

Bolu'da ortalık savaş alanına döndü! Tır araçlara çarptı: 1 yaralı - 1

Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta bekleyen D.U. idaresindeki 14 DD 103 plakalı minivan ile M.E.A. yönetimindeki 34 YP 4943 plakalı hafif ticari araca, arkadan gelen C.A. idaresindeki 14 ACA 639 plakalı canlı tavuk yüklü tır çarptı.

Bolu'da ortalık savaş alanına döndü! Tır araçlara çarptı: 1 yaralı - 2

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari aracın sürücüsü M.E.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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