6 Şubat depremlerinde evleri ağır hasar gören Şahin ailesi, yerinde dönüşümle yeniden yapılan dairelerine yerleştikten kısa süre sonra hırsızlıkla karşılaştı. Yaklaşık 500 bin liralık altın ve paranın çalındığı olayda üç şüphelinin binaya giriş ve çıkışları kameraya yansırken polis yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde depremzede Şahin ailesinin evine gündüz saatlerinde giren üç şüpheli, yaklaşık 500 bin lira değerinde altın ve para çaldı. Şüphelilerin binaya giriş ve çıkış anlarını yakındaki başka bir binanın güvenlik kamerası kaydetti.

Olay, 5 Kasım Perşembe günü Sarıgüllük Mahallesi'nde meydana geldi. 6 Şubat depremlerinde evleri ağır hasar alan aile, yerinde dönüşüm projesi kapsamında yeniden yapılan binadaki dairelerine yakın zamanda yerleşmişti.

YANGIN ÇIKIŞ KAPISINI ZORLAYARAK GİRDİKLERİ İDDİASI

İddiaya göre üç kadın şüpheli, ailenin evden ayrılmasının ardından binaya girerek yangın merdiveninden daireye ulaştı. Yangın çıkış kapısını zorlayarak eve giren şüpheliler, altın ve parayı alıp uzaklaştı.

Kerem Şahin (21), şüphelilerin daireye nasıl girdiğini şu sözlerle anlattı:

"3 şüpheli binamıza ana kapıdan giriyor. Muhtemelen daha önceden bunu planlamışlar çünkü dış kapı şifreli. Ana kapıdan girip bir süre aşağı garajda bekliyorlar. Dairemize de yangın merdiveninden çıkıp yangın acil çıkış kapısını tornavida ile açarak giriyorlar. Muhtemelen evde olup olmadığımızı da takip ediyorlar çünkü annem evden çıktıktan yarım saat sonra dairemize giriyorlar. Evden yaklaşık 500 bin TL değerinde altın ve nakit para çalıyorlar" dedi.

AİLEDEN ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI ÇAĞRISI

Pandemi döneminde babasını kaybettiğini, ardından depremde evlerinin hasar aldığını belirten Şahin, yeniden ev sahibi olabilmek için büyük zorluklar yaşadıklarını söyledi. Hırsızlığın aileyi derinden etkilediğini anlatarak şüphelilerin bulunmasını ve cezalandırılmasını istedi.

Şahin, "Biz bunların yakalanmasını istiyoruz. Bizim canımız yandı başkalarının da canı yanmasın. Zaten zor bir süreçten geçtik. Pandemi döneminde babamı kaybettik, sonrasında 6 Şubat depremlerinde evimiz hasar aldı ve yerinde dönüşümle ciddi zorluklar çekerek evimizi yeniden yaptırdık. Bu 2 şoku daha tam atlatamadan tekrardan böyle bir hırsızlık olayı olunca ailece çok etkilendik. Bunu yapanların da en yakın zamanda bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Üç şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.