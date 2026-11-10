Aile, Rabia Nur'un evinin önünden iki erkek tarafından götürüldüğünü öne sürerken genç kadının zihinsel engelinden faydalanılarak maddi açıdan istismar edilmiş olabileceğinden şüphelendiklerini dile getirmişti.

Antalya 'da yaşayan 25 yaşındaki zihinsel engelli Rabia Nur Yiğit, 27 Ekim'de evinden ayrıldıktan sonra kayboldu. Kızlarından haber alamayan aile, genç kadını bulabilmek için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak yardım istemişti.

(Foto: İHA)

DARP EDİP KREDİ BAŞVURUSU YAPTIRMIŞLAR

Kaybolduğu gün iki erkekle birlikte yürüdüğü anların güvenlik kameralarına yansıdığı belirtilirken ailenin iddiasına göre Rabia Nur'un kaybolmasından bir gün sonra adına kredi kartı ve kredi başvuruları yapıldığına ilişkin mesajlar gelmeye başladı. Rabia Nur'un banka hesabının ise zihinsel engeli nedeniyle ağabeyinin üzerine olduğu öğrenildi.