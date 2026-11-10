Vicdansızlıkta sınır tanımadılar! Zihinsel engelli Rabia Nur'a yaptıkları kan dondurdu
Antalya'da kaybolduktan 9 gün sonra Denizli'de bulunan 25 yaşındaki Rabia Nur Yiğit'in darbedilerek kredi başvurusu yapmaya zorlandığı iddia edildi. Olayla ilgili iki şüpheli tutuklandı.
Antalya'da yaşayan 25 yaşındaki zihinsel engelli Rabia Nur Yiğit, 27 Ekim'de evinden ayrıldıktan sonra kayboldu. Kızlarından haber alamayan aile, genç kadını bulabilmek için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak yardım istemişti.
Aile, Rabia Nur'un evinin önünden iki erkek tarafından götürüldüğünü öne sürerken genç kadının zihinsel engelinden faydalanılarak maddi açıdan istismar edilmiş olabileceğinden şüphelendiklerini dile getirmişti.
DARP EDİP KREDİ BAŞVURUSU YAPTIRMIŞLAR
Kaybolduğu gün iki erkekle birlikte yürüdüğü anların güvenlik kameralarına yansıdığı belirtilirken ailenin iddiasına göre Rabia Nur'un kaybolmasından bir gün sonra adına kredi kartı ve kredi başvuruları yapıldığına ilişkin mesajlar gelmeye başladı. Rabia Nur'un banka hesabının ise zihinsel engeli nedeniyle ağabeyinin üzerine olduğu öğrenildi.
İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, televizyon programında gündeme gelen iddiaları ihbar kabul ederek inceleme başlattı. Denizli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda kentte belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 9 gündür kendisinden haber alınamayan Rabia Nur Yiğit bulundu. Genç kadını yanlarında tutarak menfaat sağlamaya çalıştıkları tespit edilen Ş.B. ve A.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bulunmasının ardından ailesine teslim edilen Rabia Nur Yiğit'in darbedildiği öğrenildi. Sağlık durumunun değerlendirilmesi ve gerekli tedavisinin yapılması amacıyla hastaneye kaldırılan genç kadının tedavisinin sürdüğü bildirildi.