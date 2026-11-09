Yaylada mahsur kalan 7 yavru köpek için seferber oldular
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Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Yücebelen köyü Minarlı Yaylası'nda kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda 7 yavru köpek mahsur kaldı. Yaylada yiyecek bulmakta zorlanan yavru köpekler, yaklaşık 5 kilometrelik zorlu yolun aşılmasıyla kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, bölgede etkili olan kar yağışının ardından yayla yolları ulaşıma kapandı. Mahsur kalan ve açlık tehlikesiyle karşı karşıya olan 7 yavru köpeğin durumunu öğrenen vatandaşlar, kurtarma çalışması başlattı.
Arazi aracıyla yola çıkan vatandaşlar, karla kaplı zorlu arazi şartlarına rağmen yaklaşık 5 kilometre ilerleyerek yavru köpeklerin bulunduğu noktaya ulaştı. Mahsur kaldıkları bölgeden alınan 7 yavru köpek, güvenli alana ulaştırıldı.