İstanbul'da haftanın ikinci iş gününde mesai bitimiyle birlikte trafik yoğunluğu yüzde 81'e kadar yükseldi. Avrupa ve Anadolu yakalarındaki ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluşurken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bağlanan yollarda trafik yer yer durma noktasına geldi. Özellikle D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu bağlantılarında sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbul'da akşam saatlerinde mesainin sona ermesiyle birlikte trafik yoğunluğu arttı. Haftanın ikinci iş gününde ana arterler ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne çıkan yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre kent genelindeki yoğunluk yüzde 81'e kadar yükseldi.

AVRUPA YAKASI'NDA TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Bahçelievler Ömür ve çevresinde, yan yolda devam eden çalışma nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Şerit daralmasının etkisiyle D-100 kara yolunun Bakırköy, Bahçelievler ve Cevizlibağ kesimleri ile Haliç Köprüsü, Mecidiyeköy ve Şişli'de araçlar güçlükle ilerledi.

Maslak, Beşiktaş, Kabataş, Meclis-i Mebusan Caddesi, Dolmabahçe Caddesi, Çırağan Caddesi ve Büyükdere Caddesi boyunca her iki yönde de trafik yoğunluğu yaşandı.

TEM OTOYOLU VE KÖPRÜ BAĞLANTILARINDA UZUN KUYRUKLAR

TEM Otoyolu'nun Esenler ve Bağcılar bağlantı yollarında yoğunluk oluşurken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametindeki Hasdal-Seyrantepe bölgesinde de araçlar güçlükle ilerledi.

Kağıthane ve Beyoğlu çevresindeki bağlantı yollarında trafik akışı yer yer durma noktasına geldi.

ANADOLU YAKASI'NDA DA YOĞUNLUK ARTTI

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunun Kadıköy, Ataşehir ve Maltepe kesimlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bağlanan Altunizade ve Kavacık çevresinde de trafik yoğunluğu yaşandı.

Ataşehir ve Ümraniye'de TEM Otoyolu'na bağlanan noktalarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 81'E ULAŞTI

İBB'nin trafik yoğunluğu haritasına göre akşam saatlerinde kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 81'e kadar çıktı.

Özellikle köprü bağlantıları, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'ndaki yoğunluk nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.